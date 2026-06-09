Sneakers in Canvas: Le Tendenze Primavera-Estate 2026

Scopri le ultime tendenze delle sneakers in canvas per la primavera-estate 2026: dai classici Superga alle collaborazioni griffate Dior e Miu Miu, passando per illusioni ottiche e lacci colorati.

I modelli in canvas che prendono il largo tra le tendenze 2026 . Per affrontare la bella stagione a passo leggero, le sneakers in tela si confermano il must-have assoluto, ma con un twist: sono molto più leggere grazie al tessuto canvas e al drill di cotone.

Si inseriscono perfettamente in quell'eleganza sporty che domina le passerelle e le strade. Il 2026 segna il ritorno trionfale dei grandi classici, come le Keds e le Sperry, che vengono riproposte in versioni aggiornate, e delle collaborazioni griffate di Vans e Converse. Ma non mancano le novità luxury firmate Dior e Miu Miu, che hanno reinterpretato la scarpa da tennis in chiave contemporanea. La tendenza più sorprendente?

Le illusioni ottiche: sneakers che sembrano ballerine, un mix di stili che gioca con la percezione visiva. I lacci in technicolor accendono il 2026, con colori vivaci che trasformano la calzatura in un accessorio statement. A dimostrarlo, la calzatura unisex presentata con la collezione Primavera Estate 2026 di Dior Men by Jonathan Anderson: si chiama la calzatura estiva della Maison che porta sale e vento nella scarpiera, oltre che una buona dose di coolness.

È contraddistinta da lacci e impunture in gros-grain che guidano la flotta delle sneakers estive firmate, seguita a poca distanza dal corrispettivo Miu Miu e dalle sneakers in tela con logo. Proprio su di loro puntano tutte le partnership più modaiole del momento, che riportano sotto i riflettori alcuni top player del settore: basti pensare al modello low-top Superga, nato a Torino e ancora in cima alle wishlist dopo oltre 100 anni.

Le Superga in versione minimal white sono ancora tra le sneakers in tela più cool in circolazione, e il fatto che siano del brand le rende iconiche. Oggi sono proposte in tante versioni diverse: candida basic col bordo blu a contrasto, ma anche a righe e in versione crochet. E le Superga, per ripartire da dove siamo salpate, restano la via di mezzo con cui non si può sbagliare: da scegliere in blu navy o corda, in puro spirito velico.

Un outfit sporty chic è il segreto per essere certe di non sbagliare. Da copiare alle esperte, come Philippine Leroy-Beaulieu che a Cannes 2026 è stata avvistata con l'ultimo modello Superga color crema e un look semplice e chic, in perfetto stile francese. Sneakers in tela panna, jeans bianchi e borsa cuoio sono la triade da abbinare senza indugi. I modelli decorati o a stampa si sposano meglio con jeans indigo e delavé, minigonne e shorts.

Sopra, un maglione o una t-shirt blu, a seconda di come tira il vento. Le tendenze per l'estate 2026 non si fermano qui: le sneakers da barca fanno il loro ritorno, con modelli che uniscono funzionalità e stile. Il canvas si conferma il materiale prediletto per la stagione, grazie alla sua versatilità e alla capacità di adattarsi a qualsiasi look, dal casual al più sofisticato.

Inoltre, le collaborazioni tra brand sportivi e maison di moda continuano a stupire: limitate edition e design innovativi rendono ogni paio un pezzo unico. Non dimentichiamo il ruolo dei colori pastello, che dominano le palette del 2026, con tonalità come il lilla, il verde menta e il rosa cipria. Le sneakers in tela si prestano perfettamente a queste nuance, diventando il punto focale di outfit leggeri e freschi.

Infine, un consiglio per chi vuole distinguersi: abbinare le sneakers canvas a capi sartoriali, come un blazer oversize o un pantalone palazzo, per un contrasto vincente tra eleganza e sportività





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