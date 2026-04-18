Social Media e Minori: la battaglia legale e politica tra piattaforme, governo e famiglie italiane

Mentre l'Europa indaga sul design di TikTok e le sue potenziali dipendenze sui minori, il governo italiano scarica la responsabilità sui genitori, ignorando le condanne subite dai colossi tech negli USA e la crescente consapevolezza dei rischi digitali.

Il dibattito sulla tutela dei minori nell'era digitale infiamma il tribunale civile di Milano, dove tra meno di un mese si confronteranno due visioni contrapposte: quella delle piattaforme tecnologiche e quella dei genitori italiani. La piattaforma cinese, con un fatturato miliardario, nella sua memoria difensiva, ha respinto ogni responsabilità, attribuendo interamente ai genitori eventuali danni subiti dai minori a causa dell'algoritmo.

Secondo TikTok, qualora si ipotizzasse un danno, questo non sarebbe imputabile alle piattaforme, ma esclusivamente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Una riformulazione chiara: la colpa sarebbe solo degli adulti, se i bambini subissero le conseguenze negative dell'algoritmo. Nel frattempo, l'Europa punta il dito contro il design di TikTok, accusato di violare la legge sui servizi digitali e di alimentare la dipendenza dei minori. La Commissione Europea ha infatti avviato un'indagine formale su TikTok a seguito di una lettera di messa in mora inviata il 21 febbraio e delle conseguenti comunicazioni di OpenAI, pubblicate il 6 febbraio. La piattaforma cinese ha replicato definendo la descrizione del social network da parte del Vecchio Continente come completamente falsa e priva di fondamento. Nonostante i tentativi di contattare TikTok Italia tramite email, nessuna risposta è pervenuta. Mentre l'Europa focalizza la sua attenzione sull'algoritmo, considerato rischioso per la salute dei minori, il governo italiano guidato da Giorgia Meloni sposta il focus sui genitori. Secondo il Presidente del Consiglio, ci sono Paesi che stanno vietando i social media, ma il problema risiede nel fatto che sono i genitori stessi ad acquistare gli ultimi modelli di iPhone e a impostare le password che permettono l'accesso a TikTok e Instagram. Per questo motivo, Meloni ritiene necessario responsabilizzare le famiglie, tanto da valutare un disegno di legge allo studio dell'esecutivo che preveda misure di questo tipo. La premier è convinta che il mondo degli adulti non stia facendo abbastanza per proteggere bambini e ragazzi, e che l'assunzione di responsabilità ricada innanzitutto sulle spalle dei genitori. Dal governo, tuttavia, non è giunta alcuna parola sui doveri delle piattaforme, limitandosi a una ramanzina nei confronti dei genitori italiani. Questa posizione, che si allinea con i documenti difensivi dei colossi tecnologici, arriva a meno di un mese dall'udienza. I paladini delle famiglie sembrano dimenticare due importanti sentenze americane del 25 marzo, emesse da tribunali della California. Google e Meta sono state condannate a risarcire con 3 milioni di dollari i danni subiti da una giovane donna, all'epoca minorenne, a causa di ansia e depressione provocate dalla dipendenza dai social media, paragonabile a quella del fumo e del gioco d'azzardo digitale. Meta dovrà inoltre versare una cifra considerevole a una classe di vittime di abusi sessuali, poiché Facebook e Instagram non avrebbero adottato le necessarie misure per contrastare il traffico di minori. Sarà forse per questo motivo che il colosso di Mark Zuckerberg decise nel 2017 di rendere la priorità assoluta dell'azienda gli adolescenti? Delle conversazioni interne di Instagram del 10 settembre 2020, emerse in seguito, si evince la consapevolezza dei dipendenti: uno scriveva Oddio, ragazzi, Instagram è una droga! e l'altro rispondeva Ahahah… siamo praticamente degli spacciatori. Per ostacolare i ricorsi legali, Meta ha rimosso ad aprile dagli suoi social gli annunci degli avvocati che promuovevano azioni legali collettive contro le piattaforme, come rivelato dalla testata americana. Uno dei testi online recitava: Ansia. Depressione. Isolamento. Autolesionismo. Non sono solo fasi adolescenziali, ma sintomi legati alla dipendenza dai social media nei bambini. Le piattaforme lo sapevano e hanno continuato a prendere di mira i minori comunque. Ma perché, allora, Meloni e Salvini si accaniscono solo contro i genitori, concedendo un semplice buffetto alle piattaforme, anche dopo i verdetti statunitensi? Di fronte al grido d'aiuto delle famiglie, che si sentono sole nell'affrontare una valanga di sfide digitali, la posizione governativa appare iniqua. I genitori sono consapevoli di non aver sempre tutelato a sufficienza i propri figli, ma rivendicano di aver fatto del loro meglio di fronte a una situazione travolgente. Hanno agito da soli, per anni, senza il supporto dello Stato. E ora, lo scaricabarile del governo e dei social network è difficile da accettare: è davvero vero, come sostiene TikTok, che qualora l'algoritmo danneggiasse i minori, la responsabilità sarebbe esclusivamente dei genitori? Le piattaforme, proprietarie degli algoritmi, hanno fatto tutto il possibile per prevenire questi danni, mentre i genitori si organizzavano spontaneamente per proteggere i più giovani dai rischi digitali? È sufficiente citare le numerose associazioni nate spontaneamente, come quelle legate ai Patti Digitali: adulti che si sono accordati tra loro, in assenza di regole e tutele statali, per insegnare l'uso consapevole dello smartphone, ma anche per ritardarne il più possibile l'adozione tra i più giovani. Molti genitori si lamentano, paragonando la loro situazione allo svuotare l'oceano con un cucchiaino. Il motivo è semplice: tutti possiedono uno smartphone, gli schermi sono onnipresenti, perfino scout e associazioni sportive spesso impongono la comunicazione tramite chat, e l'iscrizione ai social network richiede solo l'autodichiarazione del minore. Un fardello interamente sulle spalle dei genitori, mentre la società nel suo complesso sottovalutava i possibili rischi per i minori. Anzi, dilagava il tecno-ottimismo alimentato dalle multinazionali, almeno fino al divieto di utilizzo dello smartphone a scuola imposto dal Ministro Valditara. Il governo, inoltre, è impegnato nella battaglia demografica. Alessia Sbrogiò, attivista milanese dei Patti Digitali con il gruppo locale Aspettando lo smartphone, sottolinea come esista un divario tra ciò che i genitori vorrebbero fare e ciò che riescono effettivamente a fare





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