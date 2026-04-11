Social Media e Responsabilità: L'Europa Guida la Difesa dei Diritti nel Digitale

Le recenti condanne negli Stati Uniti contro le piattaforme social per la mancata protezione dei minori e l'induzione alla dipendenza evidenziano un cambio di passo nella responsabilità dei colossi digitali. L'Europa, con il Digital Services Act (DSA), ha già intrapreso da tempo un percorso simile, puntando a una maggiore trasparenza e controllo per tutelare i diritti degli utenti.

I verdetti delle giurie di New Mexico e California, che hanno condannato alcune piattaforme a multe molto salate per non aver adeguatamente protetto i minori e per aver indotto alla dipendenza nell'uso dei social media , rappresentano una svolta significativa. Questi pronunciamenti segnano un cambiamento nell'approccio statunitense al ruolo e alla responsabilità dei colossi digitali per i contenuti illeciti o dannosi creati da terzi.

Sebbene si tratti di un'importante novità negli Stati Uniti, non si può considerare un fenomeno del tutto inedito a livello globale, poiché l'Europa ha già consolidato una legislazione in materia negli ultimi anni, e sta continuando a rafforzarla. Nel 2022, l'Unione Europea ha introdotto il Regolamento sui Servizi Digitali (DSA), un quadro normativo che riconosce la complessità intrinseca dei servizi digitali e dei loro modelli di business, non più gestibili con le precedenti normative, datate addirittura al 2000 e pensate principalmente per il commercio elettronico, non per le piattaforme digitali. Il DSA adotta un approccio basato sul rischio: maggiore è la complessità e la diffusione dei servizi, maggiore è il livello di rischio e, di conseguenza, più stringenti sono gli obblighi. Questa differenziazione degli obblighi riconosce che i servizi digitali non sono tutti uguali. A quattro anni dalla sua adozione, l'Unione Europea ha codificato il ruolo delle piattaforme digitali, in particolare quelle di grandi dimensioni, nella sfera pubblica, introducendo obblighi di gestione dei rischi e requisiti specifici che riflettono la centralità di questi attori nella diffusione dei contenuti, andando oltre i meccanismi di attribuzione della responsabilità in caso di illeciti, che rimangono validi. La condanna delle piattaforme statunitensi, evidenziando che non è solo il contenuto a fare la differenza, ma anche il design del prodotto, non suona del tutto nuova a chi conosce le normative europee. Ad esempio, il regolamento vieta ai fornitori di piattaforme online di progettare, organizzare o gestire le proprie interfacce in modo da ingannare o manipolare gli utenti, compromettendo la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. Un vincolo simile a quello imposto dalle giurie statunitensi. \Correlato a questo divieto è l'obbligo di trasparenza legato ai sistemi di raccomandazione dei contenuti, ovvero la profilazione, che impone ai fornitori di indicare i parametri di funzionamento di tali sistemi. Un secondo pilastro del DSA riguarda la tutela dei minori. Sono previste misure adeguate e proporzionate per la protezione e la sicurezza dei minori, vietando la profilazione dei loro dati personali. Infine, sono stabiliti obblighi di valutazione e mitigazione dei rischi sistemici per le piattaforme con più di 45 milioni di utenti nell'UE. Questo meccanismo, forse il più importante, impone ai fornitori di servizi, data l'elevata influenza sulla sfera pubblica dei contenuti diffusi, di gestire i rischi legati sia ai contenuti illeciti sia a quelli dannosi, in particolare quelli relativi alla violenza di genere, alla protezione della salute e dei minori, e al benessere fisico e mentale delle persone. Questi sono, peraltro, i rischi concretizzatisi nei casi esaminati dalle giurie statunitensi, che non sono stati adeguatamente mitigati, trasformando le piattaforme in veicoli di contenuti illeciti e, soprattutto, in prodotti progettati per indurre dipendenza, senza un effettivo controllo né la necessaria trasparenza. La sfida principale per le istituzioni europee consiste nell'effettiva attuazione di questo quadro normativo, assicurandone il rispetto da parte dei grandi colossi del web, che in alcuni casi hanno mostrato una certa riluttanza ad aderire alle regole dell'UE. A complicare ulteriormente il quadro vi è l'integrazione crescente dei sistemi di intelligenza artificiale nei servizi digitali. L'indagine avviata sull'integrazione del chatbot Grok sulla piattaforma social X è un esempio concreto del complesso compito che attende la Commissione. In sintesi, e lo diciamo con orgoglio, l'Europa sembra ancora una volta porsi come uno dei pochi luoghi in cui si tenta di tutelare i diritti delle persone, ponendoli al centro dell'attenzione.\Questo approccio europeo, basato sulla prevenzione dei danni e sulla trasparenza, si contrappone a un modello statunitense in cui la responsabilità è tradizionalmente incentrata sulla rimozione dei contenuti illeciti dopo che questi sono già stati pubblicati. La normativa europea, invece, mira a prevenire la diffusione di contenuti dannosi attraverso un controllo più rigoroso del design e del funzionamento delle piattaforme, includendo la profilazione degli utenti e la gestione dei sistemi di raccomandazione. L'obiettivo è creare un ambiente digitale più sicuro e responsabile, in cui i colossi del web siano chiamati a svolgere un ruolo attivo nella tutela dei diritti fondamentali. L'implementazione del DSA, tuttavia, non è priva di sfide. La Commissione Europea deve affrontare la resistenza di alcune grandi aziende tecnologiche e garantire che le normative siano applicate in modo efficace. Inoltre, l'evoluzione tecnologica, in particolare l'avvento dell'intelligenza artificiale, richiede un costante aggiornamento delle normative per far fronte ai nuovi rischi e alle nuove opportunità. L'Europa si trova quindi di fronte a un compito complesso e delicato, ma il suo impegno a proteggere i diritti dei cittadini nel mondo digitale rappresenta un esempio importante per il resto del mondo





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