Social media vietati ai minori di 16 anni nel Regno Unito

Il primo ministro inglese Keir Starmer ha annunciato oggi una misura che entrerà in vigore nel Regno Unito entro la prossima primavera: il divieto per i minori di 16 anni di utilizzare i social media. La misura è stata presa per proteggere la salute mentale dei bambini e per contrastare le molestie e gli abusi da parte dei bulli.

Il primo ministro inglese Keir Starmer ha annunciato oggi una misura che entrerà in vigore nel Regno Unito entro la prossima primavera: il divieto per i minori di 16 anni di utilizzare i social media .

Durante una conferenza stampa a Downing Street, Starmer ha spiegato che i social media rendono i bambini infelici, facilitano le molestie e gli abusi da parte dei bulli e potrebbero danneggiare la loro salute mentale. Grazie a questo divieto, la Gran Bretagna sarà un Paese migliore.

Il Regno Unito segue l'esempio di altre nazioni, come l'Australia che ha già da tempo implementato il divieto, e la Francia dove è in vigore da qualche mese una legge che prevede un controllo genitoriale sull'iscrizione degli under 15 ai social network. Anche altri Paesi come la Spagna stanno valutando questa misura.

Starmer ha assicurato che il divieto farà un'enorme differenza, renderà i nostri figli più sicuri e più felici, darà loro più tempo, più sicurezza, piena libertà di crescere, più opportunità. Non è una decisione che prendo alla leggera - ha aggiunto il primo ministro inglese - e non la presenterò come priva di costi, come se i social media non avessero portato benefici ai giovani, perché chiaramente questo è sbagliato.

Tuttavia, il governo deve fare delle scelte ed è chiaro per me che un divieto totale è la scelta giusta. Il piano dell'esecutivo guidato da Starmer prevede il divieto di utilizzo di tutte le principali piattaforme social, mentre su altri siti e app ci saranno delle restrizioni. Quanto alla possibilità che molti riescano ad aggirare il divieto, Starmer ha osservato che non è quello il punto.

D'altra parte, ha fatto notare, anche le leggi sulla vendita di alcol ai minori possono essere aggirate, eppure nessuno si sogna di contestare la validità di quelle norme. Le nostre leggi sono regole, ma sono anche un'espressione dei nostri valori e danno forma al contratto sociale





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