Social vietati ai minori: l'Italia restia a seguire l'esempio britannico

Un dirigente scolastico analizza il ritardo dell'Italia nel vietare l'uso dei social agli under 16, nonostante i rischi per i giovani e gli esempi internazionali. La scuola deve diventare un contropotere educativo, ma servono leggi coraggiose.

Il tema dell'uso dei social network da parte dei minori è al centro di un acceso dibattito educativo e politico a livello internazionale. Mentre molti Paesi iniziano ad adottare misure restrittive per proteggere i bambini e gli adolescenti dai pericoli della dipendenza digitale e dai contenuti inappropriati, in Italia sembra persistere un ritardo preoccupante.

Dirigenti scolastici e pedagogisti sottolineano come l'ambiente digitale, se non governato, stia diventando una forza educativa incontrollata, capace di influencer profondamente lo sviluppo emotivo, sociale e cognitivo dei giovani. La proposta di vietare l'accesso ai social agli under 16, già varata dal governo britannico, rappresenta un esempio coraggioso che suscita riflessioni amare sul perché nel nostro Paese le buone riforme incontrino ostacoli burocratici e ideologici, mentre provvedimenti inutili o dannosi procedono spediti.

Gli episodi di bullismo registrati e diffusi via social, le risse filmate, l'umiliazione pubblica di compagni e insegnanti per ottenere like sono ormai all'ordine del giorno nelle scuole italiane. Secondo la teoria della "mente assorbente" di montessoriana memoria, i bambini fino all'adolescenza assimilano senza filtri tutto ciò che li circonda, inclusi linguaggi, comportamenti e valori veicolati dai contenuti digitali.

L'esposizione prolungata a un flusso ininterrotto di informazioni, spesso costruite per catturare l'attenzione a tutti i costi, rischia di interiorizzare messaggi pericolosi: il valore personale dipende dai like, la felicità coincide con la visibilità, bisogna essere sempre performanti, altrimenti si è dei falliti. Queste idee, non sempre esplicite, si sedimentano attraverso migliaia di immagini, reel e video visti ogni giorno, in quantità superiori a quelle che una persona del secolo scorso poteva accumulare in tutta la vita.

La scuola, in questo scenario, dovrebbe svolgere il ruolo di "contropotere educativo": offrire uno spazio libero dalle logiche del mercato dell'attenzione, in cui il tempo non sia frammentato dalle notifiche e il sapere non sia ridotto a un consumo vorace di contenuti. È il luogo in cui una persona è apprezzata per il suo percorso e la profondità delle sue domande, non per il numero di follower.

Se per "fare silenzio" nelle menti chiassose serve limitare l'uso dei social, ben venga. Alla scuola però devono essere dati tutti gli strumenti per assolvere a questa funzione formativa. Anche il legislatore deve impegnarsi, prendendo esempio dai Paesi che hanno già varato leggi efficaci, dall'Australia al Nord Europa. Altrimenti, quando accadrà il prossimo pestaggio in aula filmato e rilanciato sui social, ancora una volta si addosserà alla scuola la colpa di non aver fatto nulla per evitarlo.

Parallelamente, il testo accenna ad altri temi di attualità, come l'ascesa dell'estrema destra che abbandona la moderazione per una radicalizzazione più aggressiva, e gli esami di maturità per oltre 527mila studenti, con tracce che spaziano dalla letteratura alla storia, fino a temi di attualità come le frontiere. Infine, si segnala l'arrivo in aula del provvedimento bandiera del vicepremier leghista, ma con gli alleati che ne chiedono la riscrittura attraverso una raffica di emendamenti





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