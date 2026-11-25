L'analisi di SocialCom rivela l'egemonia di Fratelli d'Italia nel centrodestra e i rischi per il centrosinistra. Il dossier esamina l'impatto di Di Battista e le dinamiche delle primarie.

Luca Ferlaino, fondatore e presidente di SocialCom, agenzia di comunicazione specializzata in sondaggi politici dal 2016, presenta un dossier che evidenzia una trasformazione strutturale dello scenario politico italiano. Le proiezioni indicano che un eventuale successo del campo largo alle elezioni del 2027 comporterebbe la nascita di un'opposizione composta quasi esclusivamente da Fratelli d'Italia, riducendo Forza Italia e Lega a ruoli marginali. Questo fenomeno, già osservato nelle recenti consultazioni regionali, segnerebbe il definitivo consolidamento del predominio di Giorgia Meloni sulla destra.

Dominanza Meloniana e Frammentazione Destra

Il centrosinistra mantiene una leggerissima优势 sui sondaggi, attestandosi al 42,8% contro il 42,3% del centrodestra, con variazioni minime in base al leader del campo largo. All'interno della coalizione di governo, Fratelli d'Italia domina con il 28,4% dei consensi, mentre Forza Italia scende al 6,8% e la Lega al 5,3%. In caso di sconfitta elettorale, il premio di maggioranza amplificherebbe questo divario, portando tra i 90 e i 100 dei circa 130-140 deputati del centrodestra a provenire dal partito di Meloni. Lo scenario ricorda il 1994, quando Forza Italia era egemone e gli alleati avevano voce limitata, posizionando Meloni come la "Berlusconi moderna" nel contesto attuale.

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Approvazione Leader e Consensi Alleati

Giorgia Meloni risulta la figura politica più amata dagli italiani con il 36,9% di consensi, ricevendo approvazione superiore al 95% dai propri elettori e fiducie elevate anche tra gli alleati di governo. Il 79,8% degli elettori Lega e il 76,2% di Forza Italia hanno fiducia in lei, superando la fiducia nei propri leader: solo il 71,4% della Lega crede in Matteo Salvini e il 69% di Forza Italia in Antonio Tajani. Questa disparità sottolinea come il consenso personale di Meloni trascenda i confini partitici tradizionali, influenzando direttamente la percezione della coalizione di maggioranza su cui si regge l'attuale esecutivo.

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Effetto Di Battista e Soglia Critica 3.9%

La presenza di Alessandro Di Battista outside del campo largo rappresenterebbe un pericolo esistenziale per la coalizione progressista. Se Di Battista lanciasse il suo movimento separatamente, ottenendo il 3,9% dei voti, sottrarrebe oltre il 14% agli elettori del Movimento 5 Stelle e il 3% alla Lega, determinando la sconfitta del campo largo. Al contrario, se Di Battista corresse all'interno della coalizione, ottenendo il 5,8%, spostando il 20% degli elettori da Pd e M5S, garantirebbe la vittoria di Schlein, Conte e soci. La gestione della candidatura di Di Battista è quindi la variabile decisiva che può capovolgere gli equilibri previsti dai sondaggi.

Conte vs Schlein e Dinamiche Primarie

Enrico Conte guida il campo largo con il 43,2% dei consensi, superando la candidata segretaria del Pd, Elly Schlein, che si ferma al 42,8%. Il divario personale è marcato, con il 29% di favorevolezza per Conte contro il 23,4% di Schlein. Tuttavia, alle primarie Schlein vincerebbe a causa della diversa composizione dell'elettorato di voto. Mentre i sondaggi misurano l'intero corpo elettorale, le primarie vedono partecipare milioni di militanti e simpatizzanti attivi. La fiducia dei pentastellati in Conte è del 89,5% e quella dei dem è superiore al 65%, mentre Schlein ottiene il 80,8% in casa Pd ma meno del 50% tra gli elettori del M5S.