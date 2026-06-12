Società civile israeliana e palestinese si riunisce in Francia per la soluzione dei due Stati

Gruppi della società civile israeliana e palestinese si incontrano in Francia per esortare la comunità internazionale a non abbandonare la soluzione dei due Stati, in un contesto di crescenti violenze e insediamenti.

La società civile israeliana e palestinese si riunisce in Francia per chiedere alla comunità internazionale di non abbandonare la soluzione dei due Stati, mentre Parigi cerca di mantenere viva la questione in mezzo alla guerra in Medio Oriente.

L'incontro, che si terrà venerdì, vedrà la partecipazione di ministri degli esteri e alti funzionari di decine di paesi. Segna il primo anniversario della Dichiarazione di New York sostenuta dall'ONU, che ha tracciato una roadmap verso la creazione di uno Stato palestinese e ha spinto una dozzina di paesi, tra cui Francia, Gran Bretagna e Canada, a riconoscere lo Stato palestinese.

Data l'attuale situazione nella regione, caratterizzata da conflitti apparentemente senza fine, troppe vittime civili e un ciclo di violenza, e alla luce dello stallo nell'attuazione del cessate il fuoco a Gaza, la conferenza è considerata più essenziale e urgente che mai. L'incontro si concluderà con un Appello all'azione in otto punti che sollecita un cessate il fuoco permanente, la fine degli insediamenti, la ricostruzione di Gaza, riforme di governance e un più forte sostegno internazionale alla società civile.

Secondo il piano d'azione visionato da Reuters, la regione continua a frammentarsi. Gaza è devastata, Israele rimane sotto minaccia. Il terrorismo dei coloni, l'espansione degli insediamenti, l'annessione de facto e le minacce all'Autorità Palestinese continuano a minare la fattibilità di un futuro Stato palestinese. Sia gli israeliani che i palestinesi rimangono intrappolati nella paura, nell'insicurezza e nel trauma.

Torniamo perché, mentre il G7 si riunisce a Évian, questo conflitto rischia ancora una volta di essere messo da parte. La finestra per una soluzione rimane aperta, ma si sta restringendo. La conferenza arriva in un contesto di violenza crescente da parte dei coloni israeliani in Cisgiordania e sottolinea la rabbia di molti paesi occidentali verso il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ampliato gli insediamenti.

Una preoccupazione chiave è il progetto di Israele di costruire un insediamento a est di Gerusalemme, noto come progetto E1, che dividerebbe in due la Cisgiordania e la isolerebbe da Gerusalemme Est, frammentando il territorio che i palestinesi cercano per uno Stato indipendente. Gran Bretagna, Canada, Francia e Norvegia hanno annunciato martedì nuove sanzioni coordinate contro reti israeliane coinvolte nel finanziamento, nella facilitazione e nell'esecuzione di violenze in Cisgiordania.

L'ambasciatore israeliano è stato invitato ma non parteciperà alla conferenza, poiché non ha nulla a che fare con la promozione della pace. La Francia non può agire come mediatore tra Israele e i palestinesi. Riguardo alla soluzione dei due Stati, l'ambasciatore ricorda che i palestinesi hanno rifiutato proposte per stabilire uno Stato palestinese in cinque occasioni. La società civile, sia israeliana che palestinese, insiste invece sulla necessità di non arrendersi.

La conferenza vuole rilanciare il dialogo e la speranza, nonostante le difficoltà. Le organizzazioni partecipanti rappresentano voci moderate che cercano una via d'uscita dal conflitto. L'iniziativa francese è vista come un tentativo di tenere accesa la luce su una soluzione che sembra sempre più lontana, ma che resta l'unica via per una pace duratura. La comunità internazionale è chiamata a non abbandonare il percorso tracciato dall'ONU e a sostenere gli sforzi della società civile.

La situazione sul campo è drammatica: la violenza dei coloni, le restrizioni alla libertà di movimento e la mancanza di prospettive economiche aggravano la tensione. La conferenza di Parigi rappresenta un momento di confronto tra attori non governativi che cercano di influenzare le decisioni politiche. L'appello all'azione include anche richieste di trasparenza e responsabilità per le violazioni dei diritti umani. La speranza è che i leader mondiali ascoltino queste voci e agiscano prima che la finestra si chiuda del tutto.

Il tempo stringe, e ogni giorno che passa rende più difficile immaginare una convivenza pacifica. I partecipanti alla conferenza sanno che non ci saranno soluzioni facili, ma credono ancora nel dialogo. La loro determinazione è forte, nonostante le delusioni passate. La strada è in salita, ma la società civile non si arrende.

Vogliono mandare un messaggio chiaro: la pace è possibile, ma richiede coraggio e volontà politica. La comunità internazionale deve fare la sua parte. La conferenza di venerdì è un passo in questa direzione. Non è solo un incontro, ma un segnale di speranza in un momento di buio





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