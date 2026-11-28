Sofia Goggia torna in pista per il gigante di Killington il 28 novembre. Ecco la lista delle atlete italiane, le favorite e i dettagli sulla trasmissione.

La scena internazionale dello sci alpino è pronta per un nuovo appuntamento cruciale, segnato dalla presenza di Sofia Goggia sul tracciato del gigante femminile. La campionessa bergamasca effettuerà il suo debutto stagionale presso la località di Killington , negli Stati Uniti, durante la giornata di sabato 28 novembre. Questo evento assume particolare risonanza nel contesto della settimana in cui Federica Brignone ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dalle competizioni.

Goggia torna dopo le infezioni

Sofia Goggia fa il suo ritorno sulle porte larghe di Coppa del Mondo dopo aver superato una doppia infezione virale che l'aveva tenuta lontana dalle gare durante l'estate. L'obiettivo principale della atleta è recuperare la piena condizione fisica nelle discipline veloci, le sue specialità di elezione, dove mira a tornare competitiva. La sciatrice porta con sé l'esperienza necessaria per affrontare le porte del gigante come prova preparatoria fondamentale.

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La spedizione azzurra supera le 11 atlete

Insieme a Sofia Goggia, complessivamente undici atlete italiane partecipano alla gara sul tracciato di Killington . Le concorrenti azzurre sono: Lara Della Mea con pettorale 13, Asja Zenere con pettorale 18, Marta Bassino con pettorale 29, Laura Pirovano con pettorale 31, Anna Trocker con pettorale 32, Sophie Mathiou con pettorale 35, Ilaria Ghisalberti con pettorale 36, Alice Pazzaglia con pettorale 38, Giorgia Collomb con pettorale 46 e Emilia Mondinelli con pettorale 55. La situazione di Giorgia Collomb richiede attenzione poiché l'atleta è alle prese con un fastidio alla caviglia sopravvenuto a seguito di una caduta durante le sessioni di allenamento.

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Le favorite e la classifica generale

I nomi che spiccano tra le favorite per la vittoria includono la norvegese Sara Hector , attualmente prima in classifica, seguita da Julia Scheib , Camille Rast e Emma Aicher . La statunitense Mikaela Shiffrin e l'americana Paula Moltzan , vincitrice al suo esordio a Sölden, sono altri nomi di spicco. La svizzera Lara Colturi, seconda a Sölden, è la leader della classifica generale di Coppa del Mondo con 260 punti, davanti a Emma Aicher con 192 punti e Sara Hector con 150 punti. Nella speciale classifica di gigante, Paula Moltzan guida con 100 punti, seguita da Lara Colturi a 80 punti e Emma Aicher a 60 punti, mentre Asja Zenere è la migliore tra le italiane al quinto posto con 45 punti. Lara Della Mea ricopre il dodicesimo posto generale con 53 punti.

Orari di gara e modalità di trasmissione

Il gigante femminile di Killington si svolgerà con la prima manche prevista per le ore 15:30, ora italiana, e la seconda manche fissata per le ore 18:30. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport Hd , disponibile sul canale 58 del digitale terrestre e sul canale 21 di Tivùsat. La trasmissione sarà inoltre disponibile in streaming gratuito tramite la piattaforma RaiPlay , mentre gli abbonati alle piattaforme a pagamento come Discovery+ , Hbo Max , Eurosport 1 e Dazn potranno seguire le gare tramite i rispettivi servizi digitali.