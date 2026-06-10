Sofia Goggia si laurea con 110 e lode in Scienze politiche

La campionessa olimpica di sci ha presentato una tesi sulle Olimpiadi e il suo ruolo come strumento di influenza culturale e politica. Sofia Goggia ha condiviso la sua soddisfazione sui social, ringraziando l'Università Luiss di Roma.

Sofia Goggia ha raggiunto un importante traguardo nella sua vita: si è laureata con 110 e lode in Scienze politiche. La campionessa olimpica di sci ha presentato una tesi dal titolo 'Propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi : dall'Antica Grecia ai giorni nostri', dimostrando il suo interesse per il mondo dello sport anche fuori dalle piste.

La Goggia ha condiviso la sua gioia sui social, accompagnando le foto della proclamazione con un messaggio di soddisfazione.

'Che dire... so' soddisfazioni! ' ha scritto, ringraziando l'Università Luiss di Roma e concludendo con una citazione latina. La tesi di Sofia analizza il ruolo dei Giochi olimpici come strumento di influenza culturale e politica nel corso dei secoli, con un aggancio all'attualità. La cerimonia di laurea è stata un'occasione per la Goggia di condividere la sua gioia con la famiglia e gli invitati, che hanno indossato abiti blu per l'occasione





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