Sofia, bambina di 6 anni della provincia di Taranto, è morta per un sarcoma al quarto stadio. Di seguito i dettagli sulla diagnosi, le cure al Giovanni XXIII di Bari e la tristissima vicenda della famiglia.

È scomparsa Sofia, una bambina di soli sei anni originaria della provincia di Taranto, vittimaria di un aggressivo sarcoma al quarto stadio. La triste notizia della sua morte si è rapidamente diffusa nella comunità locale, generando un'ondata di dolore e cordoglio tra amici, familiari e vicini di casa che l'hanno vista crescere.

Diagnosi e percorso terapeutico

La malattia è stata diagnosticata per la prima volta nel maggio del 2025, momento in cui la famiglia ha iniziato a confrontarsi con una realtà drammatica. Da quel momento, Sofia ha affrontato un lungo e faticoso iter terapeutico, trascorrendo diversi mesi ricoverata nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari.

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Il percorso di cura ha coinvolto medici altamente specializzati, ma la natura invasiva del tumore ha reso la situazione complessa fin dall'inizio. La giovane paziente ha dimostrato una resilienza straordinaria, resistendo alle terapie intensive e ai periodi di ricovero prolungati che hanno caratterizzato i mesi successivi alla prima diagnosi.

La recidiva e la battaglia finale

Nel pomeriggio del 2 novembre, Sofia ha sperimentato forti dolori addominali che hanno reso necessario il suo immediato rientro in struttura ospedaliera. L'aggravamento repentino delle sue condizioni fisiche ha preoccupato immediatamente l'équipe medica, che ha valutato la necessità di approfondimenti urgenti per comprendere le cause del peggioramento.

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Le indagini mediche hanno confermato, con grande dispiacere, la recidiva della malattia già nel giorno successivo, ovvero il 3 novembre. La risalita del tumore ha segnato una svolta negativa e inarrestabile nel decorso clinico, chiudendo di fatto le speranze di una remissione completa nonostante gli interventi tempestivi.

L'appello della famiglia e le cure

Di fronte alla recidiva, la madre della bambina ha avviato una campagna di solidarietà sui social network, chiedendo aiuto concreto per trovare soluzioni alternative. L'obiettivo principale era raccogliere fondi per permettere a Sofia di essere trasferita in un centro di eccellenza nel Nord Italia o all'estero, dove avrebbero potuto offrire protocolli terapeutici innovativi non disponibili localmente.

L'appello ha attivato immediatamente la macchina della solidarietà, ricevendo numerose donazioni da privati cittadini e associazioni che hanno voluto sostenere la famiglia in questo momento critico. Tuttavia, nonostante l'entusiasmo e la generosità della risposta, non c'è stato tempo sufficiente per organizzare il trasferimento e accedere a quelle cure che avrebbero potuto offrire una nuova speranza.