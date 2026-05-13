SoftBank supera record utili, investendo in OpenAI

La performance di SoftBank è trainata in misura determinante dalla rivalutazione della quota in OpenAI, la società che sviluppa ChatGPT. I guadagni legati a quell'investimento hanno superato da soli i 6.000 miliardi di yen, mentre il totale dei proventi da investimento ha raggiunto 7.290 miliardi, quasi il doppio rispetto all'esercizio precedente.

Il ritorno sugli investimenti realizzati e l'andamento favorevole dei mercati nel comparto dell'intelligenza artificiale (IA), spingono a livelli record gli utili di SoftBank, mai così elevati per una azienda giapponese.

Nell'esercizio fiscale 2025 terminato a marzo di quest'anno, il conglomerato finanziario ha archiviato un risultato netto di 5.000 miliardi di yen (circa 27 miliardi di euro), quadruplicato rispetto agli 1.150 miliardi dell'anno precedente, superando il precedente primato da 4.990 miliardi stabilito dallo stesso gruppo nel 2020. La performance è trainata in misura determinante dalla rivalutazione della quota in OpenAI, la società che sviluppa ChatGPT: i guadagni legati a quell'investimento hanno superato da soli i 6.000 miliardi di yen, mentre il totale dei proventi da investimento ha raggiunto 7.290 miliardi, quasi il doppio rispetto all'esercizio precedente.

Il fatturato annuo è invece cresciuto del 7,7%, a 7.800 miliardi di yen





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