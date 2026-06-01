SoftBank supera Toyota: il Giappone cambia epoca

Il gruppo tecnologico guidato da Masayoshi Son ha superato la casa automobilistica giapponese diventando l'azienda più preziosa per capitalizzazione di mercato. Un passaggio che segna la fine di un'epoca e l'inizio di una nuova era per il Giappone.

Per la prima volta dopo oltre vent'anni, SoftBank ha superato Toyota diventando l'azienda giapponese più preziosa per capitalizzazione di mercato. Un passaggio che vale molto più di un primato in Borsa, il segno più visibile della trasformazione economica del Giappone nell'era dell'intelligenza artificiale.

La svolta è arrivata mentre il titolo del gruppo guidato da Masayoshi Son correva a Tokyo e il Nikkei superava per la prima volta quota 67.000, spinto proprio dai nomi legati all'intelligenza artificiale. Il dato finanziario è eloquente: SoftBank è salita oltre i 48 trilioni di yen, mentre Toyota si è fermata intorno ai 46 trilioni, con il gruppo tecnologico che ha guadagnato oltre il 90% da inizio anno e il colosso automobilistico che invece ha lasciato sul terreno più del 10%.

È un ribaltamento che racconta la nuova gerarchia degli investitori, oggi molto più attratti da chi controlla infrastrutture, chip, dati e piattaforme per l'IA che non dai simboli del vecchio capitalismo manifatturiero giapponese. SoftBank non è una società 'nuova' nel panorama giapponese, ma la sua identità si è evoluta fino a diventare quella di un gigante della scommessa tecnologica globale.

Sotto la guida di Masayoshi Son, il gruppo ha concentrato risorse e narrazione industriale sull'intelligenza artificiale, sugli investimenti in startup e sulle partecipazioni in asset strategici come Arm, il progettista di chip che beneficia a sua volta della corsa mondiale all'intelligenza artificiale. Il recente rally è stato alimentato anche dalle aspettative su OpenAI e su altri investimenti collegati ai data center e all'infrastruttura necessaria per sostenere la domanda di calcolo.

A questo punto, il racconto di SoftBank non è semplicemente quello di un titolo in forte rialzo, ma rappresenta una sorta di veicolo finanziario del boom dell'IA, capace di intercettare l'ottimismo degli investitori sulla prossima fase dell'economia digitale. Ovviamente, il sorpasso su Toyota non va letto come un crollo della casa automobilistica, che resta una realtà industriale globale saldamente affermata.

Si tratta però di un indiscutibile segnale di pressione su un modello industriale che resta fondamentale per il Giappone ma che oggi attraversa una fase più complessa. L'auto giapponese deve fare i conti con l'aumento dei costi energetici, con le tensioni geopolitiche che incidono sul prezzo del petrolio e con la transizione verso l'elettrico e il software, una trasformazione costosa e lenta.

Toyota continua a essere un simbolo della forza industriale del Paese, ma il mercato le attribuisce oggi una traiettoria meno brillante rispetto ai campioni dell'economia digitale. Il confronto con SoftBank è quindi anche un confronto tra due epoche: da una parte l'industria dell'auto, che ha costruito la potenza economica del Giappone nel secondo dopoguerra; dall'altra l'economia delle piattaforme, dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale, che oggi promette margini e crescita più rapidi.

Il sorpasso di SoftBank su Toyota racconta un Giappone che non si riconosce più soltanto nella manifattura, nell'efficienza produttiva e nell'export di beni fisici. Il Paese del Sol Levante sta cercando una nuova posizione nella catena globale del valore, puntando sempre di più su tecnologia, semiconduttori, cloud, dati e sistemi di calcolo ad alte prestazioni. Questa trasformazione non riguarda solo i mercati ma anche la percezione internazionale del Giappone.

Se per decenni Toyota ha rappresentato l'immagine più riconoscibile dell'economia nipponica, oggi SoftBank incarna una fase diversa: più finanziaria, più globale, più esposta alla volatilità dei cicli tecnologici, ma anche più vicina alle industrie che stanno ridefinendo la competizione mondiale. Per questo il sorpasso di oggi è insieme economico e culturale. Segna il passaggio da un Giappone delle fabbriche a un Giappone delle reti e dell'intelligenza artificiale.

Dietro il successo di SoftBank c'è la figura di Masayoshi Son, imprenditore da sempre associato a visione, rischio e ambizione quasi fuori scala. La sua strategia ha spesso diviso gli osservatori, ma oggi appare premiata da una fase storica in cui la concentrazione di capitali sull'intelligenza artificiale sembra dare ragione ai grandi scommettitori sul futuro digitale.

Il fatto che il mercato attribuisca a SoftBank un valore superiore a quello di Toyota indica anche che gli investitori stanno prezzando non solo i risultati presenti, ma le aspettative su ciò che l'IA potrà generare nei prossimi anni. È una logica che privilegia le società capaci di posizionarsi come snodi infrastrutturali del nuovo ciclo tecnologico, anche a costo di una maggiore volatilità e di una dipendenza marcata dal sentiment dei mercati.

Questo cambio al vertice conta perché avviene nel cuore della narrativa economica giapponese e in un momento in cui il Paese cerca nuovi motori di crescita





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