SoftBank supera Toyota: la nuova era dell'IA in Giappone

Il gruppo SoftBank diventa la società più preziosa del Giappone, superando Toyota per capitalizzazione. Un evento simbolico che segna il passaggio dall'era della manifattura automobilistica a quella dominata dall'intelligenza artificiale. Analisi dei numeri, delle strategie e delle implicazioni per l'economia globale.

Per la prima volta dal 2003, il vertice della Borsa giapponese cambia padrone. Il gruppo SoftBank, guidato da Masayoshi Son , ha superato Toyota nella capitalizzazione di mercato, diventando la società più preziosa del Giappone.

Questo sorpasso, seppur di pochi trilioni di yen (48,8 trilioni contro 45,9, equivalenti a circa 16-17 miliardi di euro di differenza), ha un valore simbolico enorme: segna la fine di un'epoca basata sulla manifattura automobilistica e sull'efficienza industriale, e l'inizio di una nuova era dominata dall'intelligenza artificiale e dalle tecnologie digitali. L'azione SoftBank è balzata del 14% in una sola seduta, toccando nuovi massimi dopo l'annuncio di un piano di investimenti fino a 75 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per sviluppare infrastrutture AI dedicate, in particolare in Francia.

Questo mossa si inserisce nella strategia a lungo termine del gruppo: trasformarsi da conglomerato di telecomunicazioni e investimenti in uno dei principali veicoli globali dell'IA. Gran parte dell'entusiasmo degli investitori ruota attorno alle partecipazioni in aziende dell'ecosistema AI, come OpenAI e la britannica Arm. Il sorpasso è avvenuto mentre l'indice Nikkei infrangeva un altro record, superando per la prima volta quota 67.000 punti, trainato soprattutto dai titoli legati all'intelligenza artificiale, ai semiconduttori e ai data center.

Parallelamente, il titolo Toyota ha perso il 4,5% nella stessa giornata, riducendo il proprio valore di mercato. Non perché l'azienda sia in difficoltà, ma perché gli investitori stanno ridirezionando i capitali verso le promesse di crescita dell'AI, valutando meno la solidità di un colosso industriale capace di produrre milioni di automobili all'anno. L'ultima volta che il vertice della classifica giapponese era cambiato risaliva al 2003, quando Toyota aveva superato NTT DoCoMo.

Il fatto che a riuscirci sia stata SoftBank non è solo una curiosità finanziaria, ma il segnale di una trasformazione più profonda che sta attraversando l'economia mondiale, spostando il baricentro dalla produzione materiale nelle catene di montaggio e nelle esportazioni di macchinari, verso l'innovazione digitale e l'intelligenza artificiale





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