Sogand Moshtareki, 14 anni, è stata uccisa dal marito poco dopo il parto. Il caso rivela la grave crisi dei matrimoni forzati e la violenza domestica in Iran.

La dodicenne Sogand Moshtareki, originaria della provincia iraniana di Kerman, è stata vittima di una brutalità estrema il 6 novembre. La giovane, che non aveva ancora compiuto quattordici anni, è stata picchiata a morte dal marito ventenne a soli dieci giorni dal parto. L'omicidio si è verificato poco dopo che Sogand aveva richiesto esplicitamente al coniuge il permesso di recarsi a trovare la propria famiglia biologicana, un gesto che ha scatenato la reazione violenta dell'uomo.

Dettagli dell'omicidio e confessione del marito

Secondo le informazioni diffuse dal Comitato delle donne del Consiglio nazionale della resistenza dell'Iran, noto con la sigla NCRI, il marito di Sogand ha confessato l'uccisione della moglie. L'uomo ha indicato come movente delle cosiddette "dispute familiari", una giustificazione generica che nasconde la gravità dell'atto criminale. Sogand non era solo una bambina sposata, ma una bambina ancora in età scolare che stava affrontando il recupero fisico dopo un recente incidente stradale.

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La giovane si stava ancora riprendendo fisicamente da quell'incidente quando è stata costretta a partorire. La combinazione di una salute precaria, della giovane età e della pressione psicologica di un matrimonio imposto ha creato un contesto di vulnerabilità estrema. La tragedia sottolinea come la mancanza di protezione legale e sociale espone le minorenni a rischi letali immediati.

Controllo familiare e arresto del responsabile

La organizzazione Iran Human Rights, citando le dichiarazioni del padre di Sogand, ha fornito dettagli agghiaccianti sul regime di isolamento imposto alla giovane. Il marito avrebbe sistematicamente impedito a Sogand di mantenere contatti con la famiglia e la avrebbe rinchiusa in casa ogniqualvolta lei cercasse di uscire. Questa forma di reclusione domestica ha facilitato gli abusi e ha isolato completamente la vittima da qualsiasi rete di supporto.

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Gli attivisti hanno confermato che il marito è stato arrestato dopo l'omicidio. L'azione delle autorità, seppur tardiva rispetto alla morte della vittima, rappresenta un primo passo nel processo di giustizia per Sogand. Tuttavia, la storia della giovane mette in luce le difficoltà nell'intercettare e prevenire la violenza all'interno delle mura domestiche, dove le vittime sono spesso intrappolate senza vie di fuga.

Il caso parallelo di Sepideh Raeisi

La morte di Sogand Moshtareki non è un evento isolato, ma si intreccia con un'altra tragedia avvenuta nello stesso giorno, il 6 novembre. Sepideh Raeisi, una donna incinta di ventuno anni originaria della provincia di Fars, è stata colpita a colpi d'arma da fuoco dal marito. Sepideh tentava di ottenere il divorzio, un passo che ha provocato la reazione mortale del coniuge.

Sepideh Raeisi, che aveva già un figlio di tre anni ed era incinta di quattro mesi, non è sopravvissuta alle ferite. Il bambino che portava in grembo è morto insieme alla madre. Il Comitato delle donne del NCRI ha riportato che Sepideh era stata costretta al matrimonio all'età di tredici anni e aveva subito anni di abusi domestici. Questo caso duplice evidenzia un pattern di violenza letale contro le donne che cercano di liberarsi da unioni forzate.

Emergenza matrimoni precoci e statistiche recenti

Questi recenti omicidi accendono i riflettori sulla crisi dei matrimoni precoci nella Repubblica Islamica. Il NCRI afferma che alle ragazze costrette a sposarsi vengono negati diritti fondamentali come l'istruzione, lo sviluppo personale e la libera scelta. Queste condizioni le rendono vulnerabili a molteplici forme di violenza, inclusi i matrimoni precoci, la dipendenza economica e, in casi estremi, la violenza letale.

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La gravità della situazione è confermata da dati statistici preoccupanti. Secondo un rapporto del NCRI, nel solo mese di ottobre 2026, sono stati segnalati ventiquattro casi di femminicidio in Iran. La maggior parte delle vittime è stata uccisa tra le mura domestiche da uomini a loro conosciuti. Tuttavia, le organizzazioni sottolineano che il dato reale potrebbe essere significativamente più elevato a causa della sotto-segnalazione.

Parallelamente, l'emittente Iran International ha riportato che tra il 21 marzo e il 13 ottobre almeno ottantaquattro donne e ragazze sono state uccise nel paese. Tra le vittime minorenni, otto sono state assassinate da padri, fratelli o altri consanguinei. Questi numeri raccontano una storia di emergenza umanitaria e di diritti umani violati sistematicamente, chiedendo attenzione immediata da parte della comunità internazionale.