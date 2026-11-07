Soglia Partite Iva a 100mila Euro e Rischio Povertà: i Dati Cgia

La Cgia Mestre conferma che il rischio povertà tra gli autonomi è più che doppio rispetto ai dipendenti, toccando il 31,6% al Sud. Analisi della nuova soglia.

L'aumento della soglia di ricavi per le partite iva forfettarie da 85 a 100mila euro ha acceso il dibattito sulle misure di sostegno agli autonomi. Seper molti questo intervento è visto come un aiuto necessario per i lavoratori indipendenti, la realtà dei dati economici mostra una situazione molto più complessa e disuguale. L'Ufficio studi della Cgia Mestre ha pubblicato un'analisi che smonta l'idea di una classe imprenditoriale protetta dal rischio di povertà.

Il divario povertà tra autonomi e dipendenti

I dati ufficiali rivelano che la quota di lavoratori autonomi a rischio povertà è più che doppia rispetto a quella dei dipendenti. Specificamente, se per gli autonomi la percentuale è del 18,8%, per i lavoratori dipendenti si ferma al 7,9%. Questa differenza numerica evidenzia come la protezione fiscale non si traduca automaticamente in sicurezza economica per chi lavora in proprio. La pressione fiscale e il costo della vita incidono in modo diverso sulle due categorie professionali, creando un gap strutturale profondo.

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Geografia del rischio: il Mezzogiorno in prima linea

La ripartizione geografica dei dati evidenzia come il Sud del Italia sia la zona più critica per gli imprenditori. Nel Mezzogiorno il rischio di povertà per gli autonomi raggiunge il 31,6%, un valore che supera il trenta per cento della categoria. Questo dato è in netto contrasto con il quindici punto uno percento registrato per i lavoratori dipendenti nella stessa area geografica. La disparità territoriale accentua lo svantaggio competitivo delle piccole imprese locali rispetto al resto del paese.

Impatto del caro vita e potere d'acquisto

Mentre gli autonomi cercano di navigare tra le agevolazioni fiscali, i dipendenti e i pensionati subiscono una tassazione alla fonte senza grosse agevolazioni. Il potere d'acquisto di entrambe le categorie è eroso dal caro vita, ma con dinamiche diverse. Per i dipendenti la stabilità del reddito non copre l'inflazione, mentre per gli autonomi l'incertezza del mercato unita ai costi fissi crea una vulnerabilità maggiore. La soglia aumentata a 100mila euro non elimina queste fragilità di fondo nel sistema produttivo italiano.

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Prospettive future e analisi Cgia del 2025

Le proiezioni basate sui dati del 2025 confermano che la situazione economica rimane fragile per una larga fetta del tessuto imprenditoriale. Non bastano i tagli fiscali per risolvere il problema della povertà lavoro se non si interviene sulla domanda e sui mercati locali. L'analisi della Cgia mette in luce la necessità di politiche mirate che distinguano tra chi lavora in proprio e chi ha un contratto dipendente. La situazione al Sud richiede interventi specifici per evitare un ulteriore divario con il Nord Italia.

Conclusioni sulla nuova normativa fiscale

Linnalzamento della soglia non è una soluzione magica per la crisi degli autonomi, come talvolta viene presentata. I numeri mostrano che quasi un lavoratore indipendente su cinque rischia di cadere sotto la soglia di povertà. Questa realtà costringe a ripensare le politiche di welfare e sostegno al reddito. La disparità con i dipendenti, che restano in una fascia di rischio inferiore, suggerisce che il sistema fiscale attuale non bilancia correttamente i carichi e i benefici economici.