Sogni epici: quando i sogni vividi e spossantipotrebbero diventare un disturbo del sonno autonomo

Una ricerca francese esamina casi di persone che fanno sogni così intensi e prolungati da non distinguerli dalla realtà. I dati suggeriscono un'attività onirica eccessiva con possibili basi neurali specifiche, ancora non classificata come disturbo autonomo.

Alcune persone sperimentano sogni così vividi, intensi e prolungati da non riuscire a distinguerli dalla realtà, con effetti debilitanti sulla vita quotidiana. Questo fenomeno, definito sogni epici , potrebbe rappresentare un disturbo del sonno non ancora ufficialmente riconosciuto.

I casi studiati, provenienti da due centri francesi, includono Madame R., 38 anni, che ha visto peggiorare la situazione dopo la nascita del secondo figlio, e Monsieur W., 74 anni, i cui sogni sono talmente realistici da confondersi con la veglia. Altri pazienti sono Monsieur D., 58 anni, e Madame W., una quarantenne affetta da sempre. Le descrizioni convergono su un'esperienza onirica che sembra ininterrotta, con una sensazione di cervello che non si ferma mai.

Sebbene i sogni possano verificarsi in tutte le fasi del sonno, la loro peculiare vivacità fa pensare a un coinvolgimento eccessivo della fase REM. Tuttavia, i polisonnogrammi effettuati su tre dei quattro pazienti non hanno mostrato una durata anomala del sonno REM, ma hanno rivelato una maggiore densità dei movimenti oculari e una frammentazione del sonno con microrisvegli. Questi ultimi potrebbero favorire il ricordo dei sogni, dando l'illusione di aver sognato tutta la notte.

Secondo Ivana Rosenzweig del King's College London, il problema non è necessariamente la durata dei sogni, ma l' incapacità del cervello di differenziare l'esperienza onirica dalla veglia, lasciando la persona esausta nonostante parametri del sonno apparentemente normali. I ricercatori hanno indagato se i sogni epici siano sintomo di disturbi mentali preesistenti. Tre dei pazienti presentano segni di depressione o ansia, ma il trattamento di queste condizioni non ha ridotto l'attività onirica, suggerendo che il fenomeno possa essere autonomo.

Questo solleva il dubbio che i sogni epici siano stati finora trascurati o confusi con altri disturbi del sonno associati a patologie psichiatriche. Lo studio, coordinato tra altri da Pierre Geoffroy, mette in luce una condizione nota tra gli specialisti del sonno ma assente nei manuali diagnostici. Per Francesca Siclari del Netherlands Institute for Neuroscience, è cruciale stabilire se si tratti di una sindrome distinta o di un sintomo trasversale a vari disturbi.

Inoltre, i sogni epici potrebbero offrire spunti per comprendere i meccanismi cerebrali alla base della distinzione tra realtà e finzione, un interrogativo centrale nelle neuroscienze. Ulteriori ricerche su campioni più ampi sono necessarie per definire la natura di questo fenomeno e il suo impatto reale sulla salute





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