El Salvador conferma tre soldati morti ad Haiti per esplosivi. Bukele dispiega truppe contro le bande in risposta alla scomparsa di militari ONL.

El Salvador ha confermato la morte di tre dei suoi soldati ad Haiti durante operazioni legate alla gestione di esplosivi. Questo evento segna la prima perdita ufficialmente registrata dall' esercito salvadoregno da quando ha avviato un dispiegamento su larga scala nella nazione caraibica circa un mese fa. La comunicazione proviene direttamente dalle autorità militari di San Salvador, che hanno fornito i dettagli preliminari sull'incidente tragico.

Nuova Vittime dell'Operazione Militare

L'esercito nazionale ha dichiarato venerdì che uno dei militari è deceduto mentre riceveva cure mediche nella vicina Repubblica Dominicana. Un altro soldato è rimasto ferito nell'esplosione ma si trova in condizioni stabili. Le autorità non hanno specificato la località esatta dello scoppio né il tipo di esplosivo coinvolto nella vicenda.

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Un portavoce del governo salvadoregno ha indicato che al momento non erano disponibili ulteriori informazioni dettagliate da condividere con la stampa internazionale. Questo silenzio informativo sottolinea la natura operativa e delicata della missione in corso nel territorio haitiano, dove le condizioni di sicurezza rimangono estremamente critiche per le forze estere.

Origine dello Sballo Militare e Dispersi

Il presidente Nayib Bukele ha ordinato l'invio di oltre duemila truppe a Haiti il mese scorso, con l'obiettivo dichiarato di combattere potenti gang armate presenti nel paese. Questa decisione drastica è stata presa in risposta alla scomparsa di quattro membri del contingente salvadoregno facente parte di una missione supportata dalle Nazioni Unite.

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I quattro militari erano dati per dispersi a partire dal 18 ottobre, dopo essere caduti in un'imboscata tesa dalle bande criminali. La presenza di queste forze armate rappresenta una risposta diretta a quella crisi iniziale, che ha scosso l'opinione pubblica e spinto il governo di San Salvador a intensificare il suo impegno militare nel Caribe.

Risposte delle Bande e Critiche Internazionali

Il capo di una gang che opera nella zona dove sono scomparsi i soldati ha suggerito in video messaggi che i quattro militari salvadoregni fossero stati uccisi, pur negando la propria responsabilità diretta negli attacchi. Parallelamente, Bukele ha pubblicato diversi video drammatici che mostrano attacchi condotti contro le residenze dei leader delle gang nell'area della capitale Port-au-Prince.

Nonostante migliaia di haitiani abbiano marciato per esprimere il loro supporto all'intervento del presidente Bukele, analisti e osservatori internazionali esprimono preoccupazione. I critici avvertono che, senza un piano a lungo termine per la sicurezza del territorio, questi attacchi potrebbero ritorcersi contro la popolazione civile, causando vittime collaterali e instabilità sociale duratura.

Contesto delle Operazioni e Progetti Infrastrutturali

Il governo haitiano gestisce operazioni anti-gang dal marzo 2025, utilizzando droni caricati di esplosivi supportati da una forza di compito e da un kontrattista militare privato guidato da Erik Prince, fondatore di Blackwater. Questa strategia ha sollevato le critiche di gruppi per i diritti umani, che segnalano l'esposizione dei civili alle esplosioni nelle aree densamente popolate.

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L'ONU stima che almeno ottantasei civili, inclusi ventuno bambini, siano stati uccisi nelle operazioni aeree recenti. In agosto, due agenti di polizia haitiani erano stati uccisi e altri due gravemente feriti quando un drone esplosivo si era detonato accidentalmente in una base vicino alla capitale, a causa di un malfunzionamento tecnico.

Oltre alle operazioni militari, il ministro della sicurezza e della giustizia haitiano Patrick Pelissier ha annunciato un accordo con un'azienda salvadoregna specializzata nella costruzione di prigioni per edificare tre nuove strutture. Inoltre, è previsto un incontro simbolico tra le selezioni nazionali di calcio di Haiti ed El Salvador allo stadio Sylvio Cator, ora liberato dalle gang, per celebrare la nuova prossimità tra le due nazioni.