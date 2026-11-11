Un militare statunitense di 41 anni è stato arrestato a Gloucestershire, in Inghilterra, per attività di spionaggio a favore di Mosca, secondo le autorità britanniche.

Il 6 marzo 2024 le forze di polizia britanniche hanno arrestato un soldato degli Stati Uniti di 41 anni presso la tela del Gloucestershire, in Inghilterra. L'accusa, secondo i ricostruzioni delle autorità, consiste in tentativi di spionaggio a favore della Federazione Russa. L'intervento segna una novità nella vitale guerra ibrida a cui sono attivamente coinvolti gli Stati Uniti e la Russia.

Contesto dell'arresto e ruolo del militare

Il sospettato era un "senior soldier" dell'Army dei Stati Uniti, assegnato al comando dell'Allied Rapid Reaction Corps, parte delle forze NATO dedicate alla reazione rapida. L'Unita si trova presso la caserma Imjin, ed è immediatamente mobilitabile in Europa o in altre zone dove i nostri alleati richiedono interventi rapidi. La base si trova a pochi chilometri dal quartier generale della GCHQ, l'agenzia di intelligence britannica, e da una base di rifornimento di artigli di Washington a Fairford.

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La donna responsabile del suo arrivo in UK, presumibilmente per una missione di intelligence, è stata fermata in una struttura detentiva a Londra dove è attualmente in custodia per l'interrogatorio. L'investigazione è in corso, con l'intervento coordinato di agenzie britanniche e statunitensi.

Reazioni delle autorità e difese russe

Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha respinto le accuse, affermando che "questo arresto non ci riguarda in alcun modo" e che non si può stabilire neanche la possibile connessione. Peskov ha sottolineato che "non c'entriamo nulla e non ci riguarda affatto".

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Il direttore della Scotland Yard, Vicki Evans, ha confermato la presenza di accuse "gravi" senza entrare nel dettaglio, dichiarando che "lavoreremo con i nostri alleati per adottare misure incisive contro chiunque sospettiamo di coinvolti in attività che potrebbero minare la nostra sicurezza nazionale".

Kash Patel, direttore dell'FBI, ha sottolineato la serietà del caso, dichiarando: "l'FBI non avrà alcuna tolleranza verso chi viola il proprio giuramento di lealtà agli Stati Uniti e mette in pericolo la sicurezza nazionale e quella dei nostri partner".

Implicazioni sulla sicurezza nazionale e prossimi passi

L'arresto, inoltre, mette in luce come la guerra ibrida non precluda più l'utilizzo di vecchie e "care" spie. Le autorità di intelligence britanniche hanno dichiarato che l'interrogatorio continuerà in stretta coordinazione con gli agenti statunitensi. Nel frattempo, l'FBI continua ad investigare all'interno degli Stati Uniti per stabilire eventuali collegamenti con gruppi di spionaggio o reti criminali.

La vicenda smuove le autorità a riconsiderare le procedure di sicurezza per i militari di stanza in squadre di reazione rapida della NATO e a rivedere le misure antispionaggio in posti come Gloucestershire, in cui la presenza di forze europee coincide con un centro di intelligence di alta importanza strategica.