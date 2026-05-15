Soldi per la Champions League: Roma e OM si recitano sulle cessioni, sarà mano a mano Malen e Greenwood

Secondo quanto riferito da Repubblica, dopo essere stati a Giu per la Champions League, i Friedkin potrebbero regalare al tecnico giallorosso un altro attaccante dopo aver acquistato Donyell Malen, che ha avuto un impatto clamoroso e devastante nella Serie A. Tuttavia, il calciatore del Marsiglia vale 50 milioni di euro e, considerata la percentuale che il Manchester United potrebbe ricevere da una futura cessione, non è semplice immaginare sconti.

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, qualora i Friedkin riuscissero ad ottenere la qualificazione alla prossima Champions League , potrebbero regalargli al tecnico giallorosso un altro attaccante dopo aver acquistato Donyell Malen , che ha avuto un impatto clamoroso e devastante nella Serie A. Il problema è che oggi il calciatore del Marsiglia vale 50 milioni di euro e, considerata la percentuale che il Manchester United potrebbe ricevere da una futura cessione, è complicato anche immaginare sconti.

I rapporti tra la Roma e l'OM sono ottimi, come testimoniano l'affare che ha portato Robinio Vaz nella Capitale. A partire potrebbero essere Manu Kone e Matias Soule. Un paio di anni fa, Greenwood fu vicino alla Lazio, adesso invece è possibile che attenda la Roma.

Qualsiasi tipo di discorso in questo momento è premature, ma l'intenzione di discutere un argomento c'è e la proprietà americana dei giallorossi ha abituato i tifosi ad colpi che li hanno fatti felice nell'arrivo di Dybala e quello di Lukaku. Mentre la stagione Malen ha giocato 44 partite, segnando 26 gol e fornendo diversi assist, formerebbe una coppia da sogno con Malen





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