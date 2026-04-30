Solidarietà al Liceo Socrate per Francesca Nardi, attivista fermata con la Flottilla per Gaza

Gli studenti del liceo Socrate di Roma esprimono solidarietà a Francesca Nardi, ex studentessa e attivista del quartiere Garbatella, fermata dalle autorità israeliane insieme ad altri 22 italiani durante il blocco della Global Sumud Flottilla diretta a Gaza. Gli studenti organizzano assemblee, una lettera alla premier Meloni e una manifestazione al Colosseo.

Una forte ondata di solidarietà si è levata oggi, giovedì 30 aprile, dal liceo Socrate di Roma, nel quartiere Garbatella, in risposta al blocco della Global Sumud Flottilla diretta a Gaza da parte delle motovedette israeliane.

Uno striscione con la scritta “La Flotilla non si tocca” è stato esposto sulla facciata della scuola, a testimonianza del sostegno degli studenti e delle studentesse. L'iniziativa è nata da un'assemblea straordinaria indetta a seguito della notizia che Francesca Nardi, attivista del quartiere ed ex studentessa del Socrate, si trovava a bordo di una delle imbarcazioni intercettate e risultava tra i 22 cittadini italiani fermati dalle autorità israeliane.

La notizia ha scosso profondamente la comunità scolastica, portando gli studenti a riunirsi in assemblea con alcuni docenti per esprimere la loro solidarietà e la loro indignazione per l'ennesima violazione del diritto internazionale da parte di Israele. Gli studenti hanno inoltre manifestato un particolare sostegno a Francesca Nardi, definendola un esempio di impegno civile e di dedizione alla causa palestinese. L'assemblea studentesca ha deciso di intraprendere diverse azioni per sensibilizzare l'opinione pubblica e chiedere un intervento del governo italiano.

Tra queste, la stesura di una lettera aperta alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella quale si chiede il riconoscimento del genocidio palestinese e la tutela dei cittadini italiani coinvolti nella missione della Flotilla. Gli studenti del Socrate parteciperanno inoltre alla manifestazione che si terrà questa sera alle 18 al Colosseo, organizzata per protestare contro il blocco della Flotilla e chiedere il rilascio immediato degli attivisti fermati. La reazione non si è limitata alla comunità scolastica.

Lorenzo Giardinetti, capogruppo di Sinistra civica ecologista nel consiglio del municipio VIII, ha condannato fermamente l'attacco alla Flotilla, definendolo una chiara violazione del diritto internazionale e un'azione condotta a poche miglia dalle coste dell’Unione Europea contro attivisti impegnati in una missione pacifica e nonviolenta. Giardinetti ha espresso la sua speranza per un immediato rilascio degli attivisti e per il mantenimento della loro incolumità, ringraziando Francesca Nardi e tutti gli altri partecipanti alla Flotilla per il loro coraggio e il loro impegno.

Anche il minisindaco Amedeo Ciaccheri ha espresso la sua solidarietà agli attivisti, sottolineando la necessità di un intervento fattivo del governo italiano per la liberazione della concittadina Francesca Nardi e di tutti gli altri fermati. Ciaccheri ha chiesto conto delle condizioni di salute di Francesca e ha definito l'accaduto un atto di pirateria di gravità inaudita.

Ha inoltre informato che gran parte delle imbarcazioni della Flotilla è riuscita a raggiungere Creta e ha continuato la missione per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. L'assessora municipale alla Scuola e alle politiche giovanili del municipio VIII, Francesca Vetrugno, ha ricordato di aver chiesto a Francesca Nardi di realizzare un video da mostrare nelle scuole del territorio per sensibilizzare gli studenti sulla missione della Flotilla e sulla questione palestinese.

Vetrugno ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l'attenzione su questa tematica e ha apprezzato l'iniziativa del Socrate a sostegno di Francesca e dell'equipaggio della Flotilla, esprimendo la disponibilità a mobilitarsi insieme per sostenere la causa palestinese. Le parole di Francesca, che sognando in grande si può arrivare lontano ed essere anche solo una piccola parte di qualcosa di grande, hanno particolarmente colpito l'assessora, che le ha condivise in incontri con gli studenti degli istituti Rossellini e Poggiali Spizzichino





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