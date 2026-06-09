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Solitude influencer: la nuova tendenza social che celebra la solitudine come scelta di vita

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Solitude influencer: la nuova tendenza social che celebra la solitudine come scelta di vita
Solitude InfluencerSolitudineSocial Media
📆6/9/2026 12:42 PM
📰Cosmopolitan_IT
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Articolo che analizza il fenomeno dei solitude influencer, creator che mostrano la loro vita in completa solitudine e dichiarano di essere felici senza relazioni sociali, sfidando i tabù della società e creando un paradosso tra isolamento e connessione.

A tutti piace stare soli per un po', camminare per la città con le cuffiette e la modalità aereo on per bloccare le notifiche, sperare che nessuno, proprio nessuno, ti rivolga la parola in metro, o anche stare a casa tutto il giorno guardando Netflix senza mai parlare.

Di solito, l'isolamento dura al massimo 24 ore e comunque con la consapevolezza che, in qualsiasi momento, qualcuno ci scriverà per uscire o lo faremo noi. I solitude influencer, letteralmente influencer della solitudine, sono invece qualcosa di ben più radicale. Scrollando TikTok è diventato facile trovare una ragazza ventenne che dichiara con naturalezza di non avere amici, né un fidanzato e nessuna rete sociale.

Come siamo arrivati a guardare e riguardare video di persone che mostrano la loro cena da sole, la loro domenica passata senza amici e senza fidanzato, le loro case perfettamente ordinate dove non si organizzano mai cene né ritrovi? Aiuta i suoi follower a costruirsi, qualora lo desiderino, una vita in completa solitudine mostrando la sua routine a riprova che è possibile essere felici senza rapporti umani. Ha 200.000 follower su Instagram, quasi 160.000 su TikTok e non è l'unica.

Usano hashtag come #livingalone, #cozyathome, #introvertdiaries, #alonenotlonely e #singlebychoice e pubblicano soprattutto vlog dove raccontano la loro vita solitaria. Ne parlano come una cosa normale e con una sorta di orgoglio, come a sfidare uno degli ultimi tabù della società, alla paura per eccellenza.

Se passare i weekend in solitudine o festeggiare Capodanno da soli è visto come deprimente, loro si dichiarano perfettamente felici senza pressioni sociali, senza dover scendere a compromessi grazie a mantra scritti in sovrimpressione come Va bene vivere una vita che gli altri non capiscono e È imbarazzante solo se ti vergogni. La socialità è un fattore soggettivo.

Le persone introverse esistono e possono davvero trovare le interazioni sociali estremamente faticose, al punto da preferire una vita in totale solitudine contro tutte le aspettative e le norme sociali. Il paradosso dei solitude influencer è che, dal momento in cui decidono di mostrare la loro vita da introversi a centinaia di migliaia di persone, soli non lo sono più.

Ricevono commenti, messaggi, notifiche continue, anche se Lana Isa assicura di averle disattivate tutte e di ricevere messaggi solo da sua madre, sua sorella e il suo operatore telefonico, e spesso, nel loro feed sembra formarsi una vera e propria comunità. Qualcuno scrive un consiglio, qualcun altro ringrazia per il video, alcuni arrivano a dire di aver finalmente trovato delle persone con cui condividere qualcosa: la volontà di non avere interazioni.

Ma se i solitude influencer racchiudono contraddizioni, lo stesso vale per noi che li osserviamo. Perché la solitudine altrui ci attrae al punto da percepirla come cool?

Un po' è la curiosità di osservare abitudini distanti da noi, un po' è la frenesia delle nostre vite che ci fa sognare silenzio e case perfettamente ordinate, un po' meno stress, meno doveri sociali, meno emozioni forti che ti fanno perdere l'equilibrio, meno attaccamento che equivale a meno delusioni, meno perdite di tempo. La stessa Isa racconta di aver avuto, in passato, amici e un fidanzato e di come queste relazioni l'abbiano solo fatta soffrire, disillusa e fatta sentire realmente sola.

Così ha deciso di non provarci nemmeno. Sentire di non dover dipendere da nessuno per la propria felicità, assicura, è estremamente liberatorio. In un certo senso forse non c'è da stupirsi e nemmeno è necessario chiamare in causa l'individualismo, l'egoismo o il tardo capitalismo che ci toglie le forze.

Basta guardarci appena dietro le spalle: in un mondo in cui, dopo anni in cui le amicizie giuste e con tanti follower sono diventate uno status da esibire nei caroselli sui social, la solitudine più estrema diventa per contrasto e apparente ribellione il vero certificato di coolness. Chi è, infatti, più unbothered di qualcuno che ha azzerato del tutto i rapporti umani?

Resta però, come sempre, almeno una domanda: ad attrarci è davvero la solitudine o solo la sua versione romanticizzata, incasellata nei reel e performata? Saremmo in grado di essere soli anche mentre nessuno ci guarda

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