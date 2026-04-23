Il conduttore russo Vladimir Solovyev lancia un attacco verbale all'Italia e al Presidente Mattarella, ripercorrendo la storia e accusando l'Italia di crimini e complicità con il nazismo. Reazioni immediate dalla politica italiana.

Il conduttore televisivo russo Vladimir Solovyev ha intensificato la sua retorica aggressiva nei confronti dell' Italia e del suo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , attraverso il suo canale Solovyevlive.

Dopo aver già preso di mira la Premier Giorgia Meloni con insulti verbali, Solovyev ha lanciato un nuovo segmento intitolato 'Appello all'Italia', un lungo monologo caratterizzato da critiche feroci e accuse storiche. Al centro delle sue contestazioni vi è il discorso tenuto dal Presidente Mattarella all'Università di Marsiglia nel febbraio 2025, in cui venivano espressi dubbi e preoccupazioni riguardo alla situazione in Russia e alle sue implicazioni per la sicurezza internazionale.

Solovyev ha reagito con veemenza, accusando Mattarella di ignoranza storica e di paragoni inaccettabili tra la Russia contemporanea e il Terzo Reich. Il propagandista filoputiniano ha poi intrapreso una ricostruzione distorta della partecipazione italiana alla Seconda Guerra Mondiale, concentrandosi sulla campagna fallimentare in Russia e sulle presunte azioni di polizia di occupazione da parte di soldati italiani nel Donbass, accusandoli di aver ucciso oltre 3000 civili sovietici.

Questa narrazione revisionista mira a screditare l'Italia e a giustificare le azioni militari russe in Ucraina. Solovyev ha proseguito collegando il passato al presente, accusando i leader italiani di essere consapevoli di presunti crimini commessi da soldati ucraini nel Sud-est dell'Ucraina a partire dal 2014, e di aver mantenuto relazioni amichevoli con figure politiche ucraine come Poroshenko e Zelensky, definendoli 'oligarchi e showmen entrati in politica'.

Queste affermazioni, prive di fondamento, sono chiaramente volte a delegittimare il sostegno italiano all'Ucraina e a fomentare divisioni interne. La sua retorica è un esempio lampante di disinformazione e propaganda volta a influenzare l'opinione pubblica e a giustificare l'aggressione russa. Le parole di Solovyev hanno suscitato immediate reazioni in Italia.

Il Vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha condannato fermamente le affermazioni del conduttore russo, definendole 'di pessimo gusto' e invitandolo a 'sciacquarsi la bocca' prima di parlare dell'Italia e dei suoi cittadini. Salvini ha espresso il suo orgoglio per il lavoro del governo Meloni e ha sottolineato l'importanza di perseguire la pace e l'equilibrio internazionale, distinguendo chiaramente tra le parole offensive di Solovyev e gli appelli del Papa alla cessazione delle ostilità.

L'intervento di Solovyev è stato preceduto da un commento ironico della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che aveva sollecitato il conduttore a trovare 'le parole giuste' in risposta al ventesimo pacchetto di sanzioni Ue contro Mosca. Zakharova aveva già attaccato duramente Mattarella dopo il suo discorso a Marsiglia, accusandolo di 'invenzioni blasfeme' e di ignoranza storica, sottolineando il passato fascista dell'Italia.

L'intera vicenda evidenzia la crescente escalation retorica da parte della Russia nei confronti dei Paesi occidentali e la sua determinazione a diffondere disinformazione e propaganda per giustificare le sue azioni





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