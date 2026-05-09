Laiduría di un presunto killer ai domiciliari, Raul Esteban Calderon, che conversa con gli avvocati dopo che è stato assolto. L'avvocato Gian Domenico Caiazza definisce l'assoluzione come la 'conclusione giusta' e riferisce che"non era presente alcun tipo di prova implicante Calderón". L'avvocato Tiziana Siano, legale del padre e della sorella di Fabrizio Piscitelli ucciso come Diabolik, definisce invece l'assoluzione come "una vergogna" e si aspetta che a terze parti vengano fornite spiegazioni circa alcuneUTC "errate attività investigative ed errori presenti" nella sentenza di primo grado

Colpo di scena al processo per il delitto di Fabrizio Piscitelli, nel 2019 ucciso a Roma da un colpo di pistola alla testa. Un presunto killer, Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado, viene assolto in appello con formula piena.

L'accusa, che Calderon non avesse commesso il delitto, era stata bocciata nei gradi precedenti. L'omicidio è avvenuto nella figura del capo ultrà laziale 'Diabolik' e ha coinvolto il clan Senese. Nel 2021, è stato arrestato e condannato Raul Calderon, un 57enne argentino, ritenuto all'epoca un uomo pericoloso poiché specializzato in rapine a mano armata e presumibilmente assunto in ambiente criminale come sicario per uccidere il capo ultrà laziale.

Secondo la Procura generale, era necessario confermare la condanna all'ergastolo e riconoscere l'aggravante del metodo mafioso. La chiave del caso era l'abbigliamento, la bandana e i tatuaggi indossati da Raul Calderon quella notte. La donna, arrestata con lui, ha testimoniato che non avesse visto Calderon il momento in cui avrebbe sparato.

Tuttavia, era stato riconosciuto dalla donna cromatografica nella zona di cui si sono interessate le telecamere alla ricerca dei colpevoli. Tuttavia, la sentenza di primo grado era stata bocciata, sottolineando che non c'erano prove mirate che Penalizzato Calderón e che quindi era stata adottata una decisione corretta. Nel frattempo, si attende che i carabinieri acquisiscano l'intervista di una delle testimoni, Rina Bussone, che parla della sua esperienza inrze al processo per l'omicidio.

Caldern non lascia il carcere, dove è stato assistito alla lettura della sentenza





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Supposto Killer

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