La Somalia ordina all'ambasciatore degli UAE di lasciare il paese entro 72 ore, accusando Abu Dhabi di invasion e e sostegno ai governi regionali.

La Somalia ha ordinato all'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti di lasciare il territorio nazionale entro 72 ore a partire dal 19 novembre, ritirando simultaneamente il proprio inviato da Abu Dhabi. Questa drastica mossa diplomatica segue le accuse formali mosse dal governo di Mogadiscio verso gli Emirati Arabi Uniti, che vengono accusati di violazioni della sovranità somala paragonabili a una invasione aperta.

Ordinanze diplomatiche e accuse di invasione

Il ministro dell'Informazione Abdifatah Kasim Mohamud ha annunciato la decisione durante un discorso trasmesso dall'agenzia di stampa statale, esortando tutti i cittadini somali a difendere il paese e a unirsi contro quella che definisce un'invasione aperta contro la sovranità, la sicurezza, il territorio e l'unità dei somali. Il ministro ha avvertito che verranno prese misure contro chiunque collabori con gli Emirati Arabi Uniti in questa che viene descritta come un'invasione contro la Somalia. Tuttavia, il funzionario del governo non ha fornito dettagli specifici sulle azioni intraprese dagli Emirati che hanno scatenato questa reazione immediata.

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Tensioni con i governi regionali somali

La crisi diplomatica si è intensificata martedì quando il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud ha accusato pubblicamente gli Emirati Arabi Uniti di fornire sostegno economico e politico ad alcuni governi regionali somali. Queste entità regionali cercano di opporsi attivamente al governo federale centrale di Mogadiscio. Gli Emirati Arabi Uniti hanno storicamente sostenuto e addestrato le forze armate somale, oltre a finanziare porti e altre iniziative commerciali nel paese, negando da tempo qualsiasi interferenza negli affari interni della Somalia.

Risposta ufficiale degli Emirati Arabi Uniti

Il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha condannato l'approccio definito escalatorio e ostile del governo somalo nei loro confronti. Un portavoce del ministero ha espresso rammarico per i tentativi del governo somalo di trascinare gli Emirati nelle loro lotte di potere interne, affermando che tali azioni potrebbero danneggiare gli interessi di entrambi i paesi. Gli Emirati hanno ribadito che hanno già chiuso la propria ambasciata a Mogadiscio e ritirato il personale diplomatico nel gennaio 2026 a causa di azioni ostili da parte del governo somalo.

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Crollo degli accordi economici e di difesa

Le tensioni hanno portato alla sospensione di accordi bilateral che erano stati fondamentali per la cooperazione tra i due stati. Nel gennaio 2026, la Somalia ha annunciato la fine di tutti gli accordi con gli Emirati Arabi Uniti, inclusi i contratti sui porti e la cooperazione in materia di difesa e sicurezza. Tre regioni autonome somale con strette relazioni con gli Emirati Arabi Uniti hanno respinto tale decisione all'epoca, sostenendo la continuità delle loro relazioni commerciali e strategiche con Abu Dhabi.

Impatto sul contesto di sicurezza e infrastrutture

Gli Emirati Arabi Uniti utilizzano la propria ricchezza per espandere la propria influenza nel Corno d'Africa, combinando potere economico, militare e diplomatico. Sebbene il governo federale somalo abbia autorità limitata e non abbia sconfitto i militanti islamisti nonostante il supporto internazionale, gli Emirati hanno addestrato centinaia di soldati somali dal 2014 al 2018. Attualmente, gli Emirati coprono gli stipendi e forniscono logistica per circa 3.400 agenti di polizia militare e forze speciali somale nella capitale e nei suoi dintorni, oltre a impegnare centinaia di milioni di dollari in porti e infrastrutture militari lungo le rotte di spedizione globale.