Somaliland conferma la sua alleanza con Taiwan respingendo le pressioni cinesi e somale

Il diplomatico del Somaliland a Taipei ha dichiarato che il paese ha il diritto di scegliere i propri partner, ribadendo l'amicizia con Taiwan nonostante le pressioni di Pechino e Mogadiscio e celebrando l'apertura di un nuovo ufficio diplomatico.

Il rappresentante del Somaliland a Taiwan , Mahmoud Adam Jama Galaal, ha ribadito durante l'inaugurazione di un nuovo ufficio diplomatico a Taipei che il suo paese ha il diritto sovrano di decidere con chi instaurare relazioni internazionali.

Nonostante le pressioni esercitate da Pechino e da Mogadiscio, il Somaliland ha mantenuto salda la sua amicizia con l'isola, considerata un alleato strategico e un punto di riferimento per la democrazia nella regione dell'Africa orientale. Situato nella zona geopolitica del Corno d'Africa, il Somaliland gode da oltre trent'anni di autonomia de facto, avendo dichiarato l'indipendenza dalla Somalia nel 1991 a seguito della guerra civile che ha travolto il paese.

Da allora ha perseguito una politica di stabilità interna e di cooperazione con partner esterni, pese alle difficoltà di riconoscimento internazionale. Nel 2020 la regione ha avviato una presenza diplomatica a Taipei e ha ricevuto la contropartita taiwanese nella sua capitale, un passo che ha segnato l'inizio di una collaborazione che si è consolidata negli ultimi sei anni in diversi settori, tra cui commercio, tecnologia, istruzione e sicurezza.

Il viceministro degli esteri di Taiwan, Francois Wu, ha sottolineato che la cooperazione si è ampliata su una vasta gamma di ambiti, confermando l'impegno di entrambe le parti a sostenere valori condivisi quali democrazia, libertà e Stato di diritto. Il governo di Pechino, che rivendica la sovranità su Taiwan, non ha ancora commentato pubblicamente la questione, mentre il ministero degli Esteri cinese non ha risposto a una richiesta di chiarimenti.

Nel frattempo, la Somalia ha adottato misure punitive contro Taiwan, vietando l'ingresso ai titolari di passaporti taiwanesi nel tentativo di esercitare pressione sul Somaliland. Nonostante queste tensioni, il Somaliland ha dimostrato una posizione unitaria tra le sue principali forze politiche, rifiutando di cedere alle intimidazioni esterne e riaffermando la propria prerogativa di scegliere i propri partner diplomatici.

A dicembre dell'anno precedente, Israele ha riconosciuto il Somaliland come Stato sovrano e indipendente, un gesto che la Somalia ha denunciato come un attacco deliberato alla sua sovranità. Questo riconoscimento ha rafforzato la legittimazione internazionale della regione, anche se il numero di nazioni che ne hanno ancora accettato la sovranità resta limitato.

Taiwan, nel frattempo, continua a subire una progressiva marginalizzazione diplomatica in Africa a causa dell'influenza crescente di Pechino, con Eswatini come unico stato africano che mantiene ancora rapporti diplomatici completi con l'isola. Tuttavia, il governo taiwanese insiste sul diritto di intrattenere relazioni con tutti i paesi che scegliessero di riconoscere la sua sovranità, sostenendo che la Cina non possiede alcuna base legale per rivendicare la Taiwan nella sfera internazionale.

La situazione evidenzia come le dinamiche di riconoscimento e di pressione diplomatica continuino a plasmare le alleanze geopolitiche in una parte del mondo dove le rivalità tra grandi potenze sono particolarmente evidenti





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