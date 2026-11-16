Sondaggi Elettorali Spagna 29 Novembre 2026: Vox e PP in Guida

I sondaggi pre-elettorali per il 29 novembre 2026 in Spagna indicano che il PP e Vox potrebbero formare una maggioranza parlamentare, mentre i Socialisti di Pedro Sanchez registrano lievi aumenti.

Madrid, 16 novembre 2026 - I recenti rilevamenti statistici pubblicati questa settimana rivelano uno scenario politico complesso in vista delle elezioni generali anticipate del 29 novembre 2026. Tre diversi sondaggi condotti da enti indipendenti indicano che il Partito Popolare (PP) e il partito di estrema destra Vox avrebbero complessivamente la capacità di formare una maggioranza parlamentare. Nonostante questa tendenza di fondo, i dati mostrano anche un leggero recupero del consenso per il partito dei Socialisti guidati dall'attuale Primo Ministro Pedro Sanchez.

Dati Sondaggi 40db e NC Report Sulla Maggioranza

Un sondaggio quotidiano commissionato da 40db al quotidiano El Pais ha registrato un incremento del consenso per i Socialisti, portandoli al 30,3%, un valore superiore rispetto al 29,9% misurato precedentemente e che supera per la prima volta la soglia del 30% in questa indagine dal termine delle elezioni del 2023. Nello stesso rilevamento, il Partito Popolare si attesta al 31,5% e Vox al 18%, creando una coalizione che supererebbe i 190 seggi nella Camera dei deputati su 350 totali, assicurando quindi la maggioranza assoluta.

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Un'analisi simile è emersa dal sondaggio di NC Report commissionato da La Razón, il quale prevede che la somma dei seggi per PP e Vox possa oscillare tra 201 e 205 posti in parlamento. Per quanto riguarda i Socialisti, l'indagine indica un incremento di mezzo punto percentuale che porta il consenso al 26,1%, con una proiezione che vede il loro blocco parlamentare oscilla tra 102 e 104 seggi complessivi.

Posizioni Politiche e Campagna Elettorale In corso

Questi rilevamenti rappresentano le prime misurazioni disponibili dall'avvio ufficiale della campagna elettorale, avvenuta lo scorso lunedì 13 novembre 2026 a Madrid. Durante il lancio della campagna del leader e candidato di Vox, Santiago Abascal, la narrazione pubblica si è concentrata su temi critici come l'accessibilità abitativa, le politiche sull'immigrazione, le accuse di corruzione e le conseguenze del tragico incidente ferroviario verificatosi nel mese precedente. Pedro Sanchez ha faticato a mobilitare gli elettori di sinistra delusi, nonostante abbia ripetutamente definito la prospettiva di un eventuale governo PP-Vox come una minaccia esistenziale per i diritti sociali ottenuti negli ultimi decenni.

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Un'ulteriore indagine condotta da IMOP per il quotidiano El Confidencial conferma la dinamica generale, mostrando un aumento di un punto percentuale per i Socialisti rispetto alla settimana precedente, attestandosi al 26,9%. Secondo questa proiezione, il blocco di destra otterrebbe 194 seggi, contro i 109 assegnati ai Socialisti, mantenendo la tendenza verso una vittoria della coalizione conservatrice ed estrema destra.

Outlier CIS e Prospettive Per Il Primo Ministro Sanchez

Nonostante l'unanimità degli enti privati, il sondaggio ufficiale condotto dall'ente statale CIS si è distinto come un caso nettamente anomalo. La scorsa settimana, l'ente aveva previsto un range di 134 a 143 seggi per i Socialisti, contrapposti ai 155-171 seggi totali per PP e Vox messi insieme. Questa discrepanza suggerisce che Pedro Sanchez potrebbe potenzialmente mantenere il potere attraverso la formazione di un'ampia coalizione di sinistra, a differenza delle proiezioni più pessimistiche degli altri istituti.

La situazione rimane incerta fino alla giornata elettorale del 29 novembre 2026. Gli analisti politici sottolineano come la capacità di Sanchez di superare gli ostacoli nella mobilitazione del proprio elettorato sarà decisiva per contrastare il trend positivo di PP e Vox. I cittadini spagnoli sono chiamati a scegliere tra un possibile cambio di regime conservativo ed estrema destra o il mantenimento della sinistra al governo, con esiti che dipendono ancora da dinamiche elettorali non completamente bloccate.