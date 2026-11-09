Sondaggi Elezioni Spagna: PP e Vox davanti, Sánchez in rincorsa per il 29 novembre

Le ultime inchieste pre-elettorali mostrano il Partito Popolare e Vox in testa, con i Socialisti di Pedro Sánchez in recupero. Analisi dei dati per le votazioni del 29 novembre.

La campagna elettorale per le elezioni generali anticipate in Spagna, fissate per il 29 novembre, si sta configurando come un duello sempre più stretto tra la coalizione di destra e il governo uscente di Pedro Sánchez. I dati più recenti raccolti dalle principali agenzie di sondaggio indicano una chiara vantagem numerica per il Partito Popolare e il partito di estrema destra Vox, sebbene quest'ultimo risulti ancora necessario per raggiungere la soglia necessaria alla maggioranza assoluta. L'atmosfera politica è tesa e focalizzata su temi cruciali come la gestione della crisi abitativa, i flussi migratori e gli scandali di corruzione, con un'ombra lunga posta dal recente incidente ferroviario che ha costretto alle dimissioni il ministro dei Trasporti, Oscar Puente.

Proiezioni parlamentari e dati SocioMetrica

Il sondaggio di SocioMetrica, pubblicato dal quotidiano El Español, delinea uno scenario parlamentare specifico che vede il blocco conservatore al comando. La ricerca, condotta tramite 5.460 interviste online e caratterizzata da un margine di errore del 3%, prevede che la somma dei seggi del Partito Popolare e di Vox possa raggiungere circa 200 posti nella Camera dei deputati, su un totale di 350 disponibili. Questo risultato rappresenterebbe una perdita netta di 832.000 elettori da parte della sinistra a favore della destra, segnando uno spostamento significativo dell'elettorato.

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Nello stesso quadro, i socialisti di Pedro Sánchez otterrebbero 108 seggi, registrando un incremento di due unità rispetto all'indagine precedente. Questa leggera ripresa non basta tuttavia a bilanciare il divario numerico creato dall'alleanza di destra, che sembra consolidare la sua posizione dominante nelle intenzioni di voto degli spagnoli nei giorni che precedono il voto.

Analisi 40dB e recupero dei Socialisti

Un'indagine differente condotta da 40dB per il giornale El País offre una lettura più sfumata del gap elettorale. Il sondaggio, basato su 2.000 intervistati online con un margine di errore del 2,2 punti percentuali, mostra che la distanza tra il Partito Popolare e i Socialisti si è ridotta a soli 2 punti percentuali. I socialisti hanno guadagnato 1,8 punti percentuali rispetto alle rilevazioni precedenti, portandosi al 29,9% delle intenzioni di voto.

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Nonostante il recupero di terreno, la proiezione 40dB attribuisce comunque alla destra nel suo complesso una maggioranza operativa di circa 190 seggi. Questo dato suggerisce che, pur in un contesto di maggiore competitività rispetto ad altre inchieste, la coalizione di centro-destra mantiene un vantaggio strutturale che i Socialisti faticano a colmare completamente nelle intenzioni degli elettori.

Il ruolo di Sigma Dos e la frammentazione della sinistra

La ricerca di Sigma Dos, pubblicata da El Mundo, conferma tendenze simili basate su un campione di 4.172 rispondenti e un margine di errore del 2,1%. I Socialisti potrebbero vincere 105 seggi, dimostrando una certa resilienza post-crisi del crollo ferroviario, ma rimangono ampiamente indietro rispetto ai 199 seggi previsti per il Partito Popolare e Vox insieme. Questo distacco numerico evidenzia le sfide strutturali che il governo uscente deve affrontare per rimanere al potere.

Un aspetto critico rilevato dal sondaggio IMOP per El Confidencial riguarda la lealtà degli elettori. L'indagine, focalizzata sui trasferimenti di voto più che sulle proiezioni di seggi, indica un calo di fedeltà per i Socialisti e un aumento del consenso per il Partito Popolare, spesso a scapito degli elettori di Vox. Inoltre, l'incapacità delle parti hard-left di concordare una lista comune di candidati lo scorso mese ha ulteriormente ridotto le possibilità di Pedro Sánchez di governare alla guida di una coalizione di sinistra coesa.

Impatto sulle formazioni radicali e conclusioni

La frammentazione del fronte progressista ha anche conseguenze dirette sulle forze radicali a sinistra. I sondaggi indicano che il Fronte Largo potrebbe riuscire a conquistare tra i 10 e i 15 seggi, mentre il partito Podemos corre il rischio concreto di perdere la propria rappresentanza parlamentare. Questa dinamica indebolisce ulteriormente le prospettive di un governo di sinistra omogeneo, consolidando invece lo scenario di una possibile vittoria del binomio Partito Popolare-Vox, che dovrà comunque negoziare la formazione del prossimo esecutivo con grande attenzione alle rivendicazioni elettorali del 29 novembre.