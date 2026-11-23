I sondaggi in vista delle elezioni spagnole del 23 novembre indicano un probabile successo del PP e Vox, con l'eccezione del CIS che prevede il prevalere della coalizione di sinistra guidata da Pedro Sanchez.

Le previsioni elettorali per le elezioni generali spagnole che si terranno il 23 novembre 2026 indicano un netto vantaggio per la coalizione di centro-destra formata dal Partito Popolare e dal partito Vox. I principali istituti di ricerca confermano che la somma dei seggi assegnati a queste due formazioni supererebbe la soglia di maggioranza assoluta necessaria per governare in autonomia al Congresso dei Deputati. Questa tendenza è emersa chiaramente nelle indagini pubblicate lunedì, l'ultimo giorno legale consento per la diffusione di dati pre-elettorali prima dell'entrata in vigore del silenzio elettorale.

Analisi dei dati elettorali e proiezioni di maggioranza

La stragrande maggioranza degli sondaggi effettuati nelle ultime ore colloca la coppia PP-Vox al di sopra dei 176 seggi vitali per ottenere una maggioranza assoluta nei 350 posti della Camera bassa. Un sondaggio quotidiano condotto dall'istituto 40dB per il giornale El País, che si basa su 7.500 interviste, stima che il Partito Popolare possa ottenere tra 127 e 136 seggi, corrispondenti al 31,8% dei voti. I Socialisti si posizionano a stretto giro, con una stima compresa tra 116 e 127 seggi per il 30,9%, mentre Vox ottiene tra 51 e 61 seggi, pari al 17,3%.

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Un altro sondaggio giornaliero realizzato da NC Report per La Razón, fondato su 1.000 interviste, attribuisce ai Socialisti il 27,2% delle intenzioni di voto, ovvero 108-111 seggi. Questa percentuale rappresenta un leggero aumento rispetto al 26,1% registrato nella settimana precedente. Nello stesso studio, il Partito Popolare è previsto tra 130 e 133 seggi, mentre Vox tra 64 e 66 seggi, portando il totale combinato della coalizione conservatrice e dell'estrema destra a un minimo di 194 seggi sicuri.

Le proiezioni di altri importanti mezzi d'informazione confermano questo scenario predominante. Il sondaggio IMOP di El Confidencial, basato su 1.500 interviste, prevede un totale di 195 seggi per PP e Vox contro gli 110 dei Socialisti. Analogamente, il sondaggio Ipsos per La Vanguardia del 22 novembre, eseguito su 1.999 interviste, assegna al PP 127 seggi con il 30,3% dei voti, 119 seggi al 29,8% ai Socialisti e 63 seggi a Vox. GAD3 per ABC, intervistando 1.501 persone, stima 131 seggi per il PP, 110 per i Socialisti e 63 per Vox.

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Posizioni delle parti e divergenze metodologiche

Nonostante il consenso generalizzato sulla possibile vittoria del centro-destra, l'istituto di sondaggi statali CIS rappresenta un netto caso anomalo e un'eccezione significativa nel panorama delle previsioni. Basato su 8.034 interviste, il suo ultimo rapporto attribuisce ai Socialisti il 34,4% dei voti, una posizione di netto vantaggio rispetto al Partito Popolare al 24,9% e a Vox al 15,6%. Il CIS sostiene che la sinistra nel suo complesso, includendo il partito di estrema sinistra Frente Amplio e i partiti regionali alleati, potrebbe ancora prevalere sull'alleanza di destra.

La dinamica elettorale è influenzata anche dalle reazioni dei principali candidati politici. Pedro Sanchez, Primo Ministro e candidato socialista, e Alberto Nunez Feijoo, leader dell'opposizione del Partito Popolare, hanno mostrato reazioni significative durante il dibattito televisivo tenutosi a Madrid il 19 novembre 2026. Il contesto della campagna è stato caratterizzato da temi caldi che hanno mobilitato l'opinione pubblica in diverse regioni del paese nei giorni precedenti il voto.

Impatto reale e prossime fasi elettorali

Pedro Sanchez ha indetto queste elezioni anticipate cercando di capitalizzare lo slancio emotivo derivante dalle proteste di massa relative alla crisi degli alloggi. La piattaforma elettorale e i dibattiti pubblici si sono concentrati intensamente su quattro pilastri fondamentali: l'accessibilità economica delle abitazioni, la gestione dei flussi migratori, la lotta alla corruzione e la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie. Quest'ultima tematica è stata accentuata tragicamente dal incidente mortale avvenuto sul rete ferroviaria lo scorso mese, che ha costretto i candidati a definire piani di sicurezza più rigorosi.

Con l'apertura delle urne prevista per la domenica del 23 novembre 2026, gli analisti politici stanno monitorando come le ultime ore di campagna possano influenzare l'affluenza alle urne. La sfida per il Partito Popolare e Vox sarà convertire l'attuale vantaggio nei sondaggi in una vittoria parlamentare solida, mentre i Socialisti sperano di invertire la rotta sfruttando la teoria del CIS e la mobilitazione sui temi sociali. I risultati finali riveleranno se l'alleanza conservatrice riuscirà a governare o se la coalizione di sinistra potrà costruire una maggioranza alternativa con i suoi partner regionali.