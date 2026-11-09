Sondaggi Presidenziali Francia 2027: Le Pen e Mélenchon in testa

I nuovi dati Toluna Harris Interactive mostrano Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon al primo posto per il voto del 2027. Il centro politico francese è indebolito.

Un sondaggio pubblicato lunedì 9 novembre da Toluna Harris Interactive evidenzia come Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, e Jean-Luc Mélenchon, candidato di Francia Indomita, abbiano consolidato il loro vantaggio nelle intenzioni di voto in vista delle elezioni presidenziali francesi del prossimo anno. Questa dinamica si inserisce in un contesto di crescente polarizzazione politica nel paese, che caratterizza l'attuale fase pre-elettrica.

La posizione di Le Pen nei sondaggi

Secondo i dati raccolti tra il 3 e il 5 novembre, Marine Le Pen si collocherebbe al primo posto nel primo turno di voto. La sua percentuale di consenso varierebbe tra il 34% e il 36%, a seconda degli specifici scenari ipotizzati dall'istituto di ricerca. I numeri confermano una solida leadership per la candidata del partito di estrema destra Rassemblement National in questa fase iniziale della campagna elettorale.

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Le opportunità per Mélenchon

Anche Jean-Luc Mélenchon mostra prospettive di successo significative per i cittadini francesi che valutano l'estrema sinistra. Il candidato di Francia Indomita appare in grado di qualificarsi per il ballottaggio in tutti i cinque scenari analizzati dal sondaggio. Le sue possibilità di avanzare alla seconda fase della corsa presidenziale si attestano tra l'18% e il 19% delle preferenze degli elettori intervistati.

Lo svuotamento del centro politico

Il quadro politico francese sta subendo trasformazioni profonde con il progressivo declino del centro. Il presidente Emmanuel Macron, mentre conclude il suo secondo e ultimo mandato quinquennale, lascia dietro di sé un tessuto politico centrale svuotato di risorse e influenza. Un'economia percepita come debole contribuisce a creare le condizioni ideali per l'ascesa di partiti dalla linea dura e dalle proposte più radicali rispetto al passato recente.

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Precedenti elettorali dei candidati

La storia elettorale recente di questi due principali contendenti offre spunti interessanti per comprendere le dinamiche attuali. Jean-Luc Mélenchon ha già tentato tre volte di accedere alla presidenza, nel 2012, 2017 e 2022, senza però mai riuscire a superare la soglia che avrebbe consentito di arrivare al secondo turno. Questo rappresenta un elemento di novità rispetto al passato, dove l'assenza di qualificazione era la regola.

Le sconfitte passate di Le Pen

Marine Le Pen ha partecipato a queste medesime tre edizioni elettorali del 2012, 2017 e 2022, dimostrando una costante presenza al vertice della scena politica nazionale. Tuttavia, le sue vittorie sono rimaste incomplete nelle due occasioni in cui ha raggiunto il ballottaggio, perdendo entrambe le sfide contro Emmanuel Macron. Riuscire a vincere nel 2027 rappresenterebbe per lei un traguardo storico senza precedenti, rompendo una serie negativa che si protrae da diversi anni.

Impatto sull'elettorato francese

La consolidazione del divario tra i principali candidati del campo duro e il resto della competizione politica sta influenzando profondamente il comportamento degli elettori. La percezione di un centro debole e di un'economia in difficoltà spinge molti cittadini verso alternative che promettono cambiamenti radicali. Questa tendenza potrebbe definire le modalità con cui gli italiani e i francesi seguiranno l'evolversi della crisi politica transalpina nei prossimi mesi.