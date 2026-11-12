Sondaggio 2028: Vance, Rubio, Ossoff e Buttigieg in testa tra i candidati alla Casa Bianca

Un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos rivela che JD Vance, Marco Rubio, Jon Ossoff e Pete Buttigieg guidano le preferenze per le elezioni presidenziali USA del 2028, con Trump in ombra.

Secondo un recente sondaggio condotto da Reuters/Ipsos, quattro nomi dominano il panorama dei potenziali aspiranti alla Casa Bianca per le elezioni presidenziali del 2028. Republican JD Vance e Marco Rubio, nonché democratici Jon Ossoff e Pete Buttigieg, hanno attirato l'attenzione degli elettori americani grazie al loro anticipato schieramento politico.

Questa rilevazione emerge in un momento cruciale per la politica statunitense, dove la presidenza di Donald Trump continua a influenzare profondamente le dinamiche partitiche. Nessun candidato ha ancora lanciato ufficialmente la propria campagna, e le primarie del 2028 si trovano ancora a più di un anno di distanza, lasciando ampio spazio per l'emergere di nuove figure e per cambiamenti nelle opinioni degli elettori.

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Preferenze dei Repubblicani e Ruolo di Trump

Il segretario di Stato Marco Rubio guida le preferenze tra i repubblicani, con il 45% degli intervistati che lo definisce un candidato presidenziale eccellente. Il vicepresidente JD Vance si attesta subito dietro, con il 43% degli elettori repubblicani che esprime la stessa valutazione positiva.

La presidenza di Donald Trump, che lotta con un tasso di approvazione vicino ai minimi storici della sua carriera, domina il discorso pubblico. I repubblicani sono divisi sulla necessità di rompere con Trump o di seguire le sue orme, mentre i democratici, rafforzati dal successo nelle elezioni congressionali del 3 novembre, discutono l'aggressività delle loro tattiche.

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Trump ha interpellato i suoi alleati sulle sue preferenze tra Vance e Rubio e, in un'intervista domenicale alla trasmissione CBS "60 Minutes", ha dichiarato di non fare necessariamente una raccomandazione durante le primarie repubblicane. Questa ambiguità riflette la complessità del sostegno che il presidente attuale potrebbe offrire o negare.

Posizioni dei Democratici e Successi Recenti

Il segretario ai Trasporti Pete Buttigieg e il senatore degli Stati Uniti Jon Ossoff, della Georgia, condividono un sostegno simile tra gli elettori democratici. Ognuno di loro ha ottenuto il giudizio di "eccellente" dal 29% degli elettori registrati del Partito Democratico secondo i dati del sondaggio.

Jon Ossoff ha conquistato titoli di giornale negli ultimi mesi definendo Trump corrotto e inadatto alla carica con un linguaggio inusualmente diretto. La sua recente vittoria nelle elezioni di rielettione in Georgia, con un margine del 18%, conferma la sua forza nel suo stato, che Trump aveva vinto per soli due punti nel 2024.

Pete Buttigieg, che ha già lanciato una campagna presidenziale nel 2020, gode di una maggiore notorietà nazionale rispetto a Ossoff. Mentre circa un quarto dei democratici lo considera eccellente, circa un quinto afferma di non averlo mai sentito nominare, a fronte di un terzo per Ossoff.

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Impatto della Guerra e Dissenso Interno

Un malcontento crescente tra i repubblicani è focalizzato sulla decisione del presidente di lanciare una guerra contro l'Iran, che ha fatto aumentare i prezzi dei carburanti. Marco Rubio è stato notevolmente assente dalle trattative di pace finora infruttuose con l'Iran, nonostante sia il diplomatico di più alto rango della nazione.

Anche JD Vance ha mostrato segni di desiderio di distanziarsi dal conflitto, affermando pubblicamente che la pesante sconfitta dei repubblicani nelle elezioni di metà mandato è dovuta alla guerra con l'Iran. Questa dinamica evidenzia le tensioni interne al partito repubblicano riguardo alle politiche estere attuali.

Altri Candidati e Riconoscimento del Nome

Oltre ai principali contendenti, circa una dozzina di altri repubblicani sono inclusi nel dibattito nazionale per il 2028. Il governatore della Florida Ron DeSantis è tra i più apprezzati, con il 32% dei repubblicani che lo valuta come un'opzione eccellente, seguito da figure come Donald Trump Jr. e il senatore del Texas Ted Cruz.

La notorietà del nome rimane un vantaggio significativo. Pochissimi repubblicani ignorano Vance, ma circa uno su sei non sa chi sia Rubio. Per i candidati di entrambi i partiti, iniziare il ciclo elettorale con un maggiore riconoscimento del nome può risparmiare risorse finanziarie, anche se candidati meno noti possono emergere con successo.