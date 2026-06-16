Sondaggio CNT/MDA: Lula amplia il vantaggio su Flavio Bolsonaro per il ballottaggio

Un nuovo sondaggio CNT/MDA mostra il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva in testa con il 49,3% contro il 36,8% del senatore Flavio Bolsonaro in un potenziale secondo turno delle elezioni generali di ottobre.

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha ampliato il proprio vantaggio sul senatore Flavio Bolsonaro in un potenziale ballottaggio alle elezioni generali di ottobre.

Lo evidenzia un sondaggio CNT/MDA pubblicato martedì, che mostra Lula al 49,3% dei voti in uno scenario di secondo turno contro il 36,8% di Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. La rilevazione, condotta su 2.002 persone tra il 10 e il 14 giugno in 143 comuni brasiliani, presenta un margine di errore di 2,2 punti percentuali in entrambe le direzioni.

Questo risultato consolida la posizione di Lula in vista delle elezioni presidenziali di ottobre, nonostante la concorrenza del clan Bolsonaro. Il sondaggio fornisce un'indicazione importante sull'andamento della campagna elettorale, mostrando una netta preferenza degli elettori per il candidato del Partito dei Lavoratori rispetto al rappresentante della destra brasiliana. La differenza di oltre dodici punti percentuali tra i due candidati è superiore al margine di errore, suggerendo una tendenza solida e non un dato statistico casuale.

L'analisi dei dati geografici rivela che Lula mantiene una forte base di supporto nelle regioni nordorientali e nelle aree urbane, mentre Flavio Bolsonaro raccoglie consensi principalmente nel sud e nei centri minori. La rilevazione evidenzia anche una crescente polarizzazione politica nel paese, con una netta divisione tra chi sostiene le politiche sociali di Lula e chi invece predilige l'approccio liberista e conservatore associato alla famiglia Bolsonaro.

Gli analisti politici sottolineano che il risultato del ballottaggio potrebbe essere influenzato da fattori come l'astensionismo, la situazione economica e le alleanze elettorali che si definiranno nei prossimi mesi. Il presidente Lula, attualmente in carica, punta a un secondo mandato dopo aver già guidato il Brasile dal 2003 al 2010.

La sua campagna si concentra sulla riduzione delle disuguaglianze sociali, sul rilancio dell'industria nazionale e sulla protezione ambientale, in contrasto con l'eredità del governo Bolsonaro, criticato per la gestione della pandemia e per le politiche ambientali. Flavio Bolsonaro, invece, propone un ritorno a valori tradizionali, una maggiore libertà economica e una revisione delle politiche climatiche internazionali.

Il sondaggio CNT/MDA è considerato uno dei più affidabili in Brasile, e i suoi risultati vengono seguiti con attenzione sia dal mercato finanziario che dalla comunità internazionale. Le elezioni di ottobre si terranno il 2 ottobre, con un eventuale ballottaggio il 30 ottobre. Il Brasile, paese dalla maggiore estensione territoriale dell'America Latina, è widely watched per le sue risorse naturali, il suo ruolo geopolitico e l'impatto delle sue decisioni politiche sull'economia globale.

La corsa presidenziale vede anche altri candidati, ma i sondaggi indicano che il confronto finale sarà probabilmente tra Lula e un candidato del campo conservatore, con Flavio Bolsonaro che al momento appare il più competitivo tra gli sfidanti. Il risultato di questo sondaggio potrebbe spingere gli avversari di Lula a cercare un'unità tattica nel secondo turno, mentre il presidente cerca di rafforzare la sua coalizione.

La campagna elettorale è intensa e le prossime settimane saranno decisive per definire gli schieramenti finali. In un contesto di ripresa economica moderata e di tensioni sociali, gli elettori brasiliani si preparano a una scelta cruciale per il futuro del paese





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