Sondaggio Datafolha: Lula in testa contro Flávio Bolsonaro per le presidenziali brasiliane

Un nuovo sondaggio di Datafolha mostra il presidente Lula in vantaggio sul senatore Flávio Bolsonaro sia al primo turno che in un ipotetico ballottaggio, nonostante lo scandalo finanziario che coinvolge il candidato di destra.

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha mantenuto il vantaggio sul senatore di destra Flávio Bolsonaro nella corsa alle elezioni presidenziali di ottobre, secondo un nuovo sondaggio di Datafolha .

Lula, del Partito dei Lavoratori, vincerebbe un eventuale ballottaggio con il 47% contro il 43% di Bolsonaro, replicando i risultati del mese precedente. Nel primo turno, il presidente in carica ottiene il 41% mentre il senatore si ferma al 31%.

Il sondaggio, condotto su 2.004 intervistati in 139 città con un margine d'errore di due punti percentuali, indica che Flávio Bolsonaro potrebbe aver ridotto i danni elettorali dopo lo scandalo legato al finanziamento di un film sul padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato per complotto contro la democrazia. Il senatore ha negato qualsiasi scambio di favori. Intanto, tensioni commerciali con gli Stati Uniti permangono dopo la proposta di dazi del 25% sulle importazioni brasiliane





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