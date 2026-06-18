Sondaggio: Futuro Nazionale di Vannacci supera la Lega, crescita al 5,9%

Secondo un sondaggio YouTrend, il partito di estrema destra Futuro Nazionale, fondato dall'ex generale Roberto Vannacci, ha superato per la prima volta la Lega, attestandosi al 5,9% contro il 5,8%. La ascesa del nuovo movimento complica i piani elettorali della premier Meloni e ridefinisce gli equilibri nella destra italiana.

Il nuovo movimento politico di estrema destra italiano Futuro Nazionale , fondato dall'ex generale Roberto Vannacci dopo la sua separazione dalla Lega , ha superato per la prima volta il partito di Matteo Salvini in un sondaggio YouTrend, attestandosi al 5,9% contro il 5,8% della Lega .

Questo risultato, che conferma una chiara tendenza al rialzo per la nuova formazione, complica la strategia elettorale della premier Giorgia Meloni in vista delle elezioni del prossimo anno, poiché l'ascesa di Vannacci avviene a scapito di un alleato di governo. Sebbene Futuro Nazionale non faccia parte della coalizione di governo, la sua capacità di attrarre elettori dall'elettorato radicale potrebbe redistribuire i consensi all'interno del campo del centrodestra.

Meloni ha accusato pubblicamente Vannacci di dividere la destra e di avvantaggiare il centrosinistra, rendendo incerta la possibilità di un accordo elettorale tra i due movimenti. Il deputato Rossano Sasso, commentando il sondaggio, ha sottolineato l'importanza della presenza sul territorio e ha invitato a mantenere un profilo basso nonostante i progressi. Il sondaggio conferma comunque la posizione dominante di Fratelli d'Italia, che rimane il primo partito nazionale con il 27,8%, seguito dal Partito Democratico al 22,2%.

La nascita di Futuro Nazionale rappresenta una sfida diretta alla Lega per la leadership dell'elettorato conservatore e identitario, e il suo rapido incremento nei consensi suggerisce un malcontento diffuso nelle file della destra radicale verso le strategie di Salvini. La campagna di Vannacci, basata su un nazionalismo deciso e su una retorica critica verso le istituzioni europee e l'immigrazione, sembra trovare riscontro specialmente tra i giovani e i disillusi.

La leader di Fratelli d'Italia, consapevole del rischio di frammentazione, dovrà decidere se cercare un'intesa o mantenere una distanza strategica. Questo scenario politico in evoluzione aggiunge incertezza alla corsa per le prossime elezioni politiche, con un centrodestra che potrebbe presentarsi diviso e un centrosinistra che tenta di sfruttare le divisioni avversarie





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