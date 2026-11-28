Il recente sondaggio Ipsos Doxa rivela un netto calo per Fratelli d'Italia al 26%, mentre il M5s cresce. Analisi dei dati e posizioni delle opposizioni.

Il quadro politico italiano ha registrato un significativo spostamento nei consensi elettorali, come emerso dall'ultimo rilevamento Ipsos Doxa illustrato dall'esperto di sondaggi Nando Pagnoncelli. La formazione di governo, guidata da Giorgia Meloni, ha toccato il suo livello più basso dall'inizio della legislatura, subendo una contrazione che segna una svolta importante nel clima elettorale nazionale.

Crollo governativo e crescita opposizioni

Il Partito di Giorgia Meloni perde 0,7 punti percentuali in un mese, attestandosi al 26%. Questo calo riflette un deterioramento della popolarità della coalizione di centrodestra, che vede anche la Lega scendere al suo minimo storico al 5%, con una flessione di 0,6 punti. Forza Italia risale leggermente al 6,5%, mentre Noi moderati e Futuro nazionale di Roberto Vannacci si stabilizzano rispettivamente al 1% e all'8%. Complessivamente, il campo largo raggiungerebbe il 45,2%.

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Sul fronte delle opposizioni, il Partito democratico arretra ulteriormente sotto la soglia del 20%, fermandosi al 19,5%. In netto contrasto, il Movimento 5 stelle consolida la propria crescita, guadagnando un punto percentuale e raggiungendo il 15,9%. Questo risultato rappresenta il miglior punteggio ottenuto dal M5s dalle elezioni europee, segnando una ripresa significativa nella competitività politica del movimento.

Le cause del malessere e i temi del dibattito

A pesare sulla performance del governo, secondo l'analisi di Pagnoncelli, ci sono le divisioni interne alla maggioranza e l'insoddisfazione di diverse categorie sociali per la manovra economica recente. L'ambiente politico percepisce un deterioramento del consenso legato alle scelte di bilancio e alla gestione delle emergenze energetiche. Le proteste internazionali sui temi sociali ed ambientali sembrano trovare risonanza anche nel tessuto sociale italiano, influenzando le intenzioni di voto.

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Al contrario, il successo del M5s è attribuito al protagonismo assunto da Giuseppe Conte sui temi caldi dell'agenda pubblica. La formazione guidata da Conte trae vantaggio dalla discussione sulla patrimoniale, sul reddito di cittadinanza e soprattutto sulla posizione assunta riguardo alla crisi in Ucraina. Questa strategia comunicativa ha permesso di restringere la distanza con il Partito democratico, rendendo più aperta e competitiva la partita per la leadership del centrosinistra.

Posizioni delle forze politiche e scenari futuri

Mentre l'Avs arretra al 5,8%, Italia viva e +Europa si attestano entrambe al 2%. Azione sale al 3,5%, mostrando una certa vitalità tra le nuove formazioni. L'equilibrio di potere tra le forze politiche sta cambiando rapidamente, con il centrodestra tradizionale che tornerebbe in vantaggio solo in caso di una specifica alleanza con Roberto Vannacci. Questo scenario evidenzia la frammentazione del panorama politico e la necessità di nuove strategie di coalizione.

Le implicazioni pratiche di questi dati si riflettono nelle tensioni sociali ed economiche. I sottosegretari governativi avvertono sui rischi per le bollette di famiglie e imprese, mentre crescono le resistenze nei territori. Urso ha inviato a Regioni e Comuni una bozza riservata di linee guida per regolamentare i nuovi insediamenti energetici, un tentativo di gestire le crescenti pressioni locali. La combinazione di fattori economici, sociali e politici continuerà a modellare l'opinione pubblica nei prossimi mesi.