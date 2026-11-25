I dati del sondaggio novembre 2026 confermano Fratelli d'Italia al primo posto con il 27,2%. Il giudizio sul governo Meloni crolla al 34%, con un netto distacco del campo largo.

Il quadro politico italiano disegnato dal sondaggio diffuso il 23 novembre 2026 evidenzia una sostanziale stasi nei consensi dei grandi partiti, con Fratelli d'Italia che conferma il suo primato al 27,2%, identico al rilevamento del 18 novembre. Il Partito Democratico mantiene il secondo posto al 20,6%, mentre il Movimento 5 Stelle registra una lievissima crescita al 13,8%. La classifica vede Forza Italia scavalcare Futuro Nazionale, affermandosi al quarto posto con il 6,8% contro il 6,7% dei liberal-conservatori di Giorgia Meloni.

Evoluzione del consenso e coalizioni

La dinamica tra i blocchi di maggioranza rivela un leggero vantaggio per l'area progressista. La somma delle liste del campo largo, comprendente Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e altre formazioni minori, sale al 45,6%. Questo risultato supera nettamente la quota del centrodestra, che raccoglie il 40,9% sommando Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e le altre liste alleate. La Lega, in particolare, subisce un calo del 0,2%, scendendo al 5,1%.

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Dietro le big tre si assiste a un rimescolamento di bassa intensità ma significativo. Futuro Nazionale sale di un decimo di punto al 6,7%, avvicinandosi pericolosamente a Forza Italia, che guadagna 0,2 punti. Alleanza Verdi e Sinistra mantiene una stabilità relativa con l'6,5%, mentre partiti come Azione e Italia Viva faticano a superare la soglia dello sbarramento o a consolidare una base di consenso solida, fermandosi rispettivamente al 3,2% e al 2,9%.

Giudizio sul governo e indecisi

Il dato più critico per l'esecutivo attuale emerge dal giudizio sull'operato del Governo Meloni. Solo il 34% degli italiani esprime un valutazione positiva, mentre la quota negativa schizza al 60%, con un margine di confidenza che riflette un malessere diffuso. Rispetto alla rilevazione precedente del 18 novembre, i consensi positivi sono crollati di 4 punti percentuali, mentre quelli negativi sono aumentati di 2 punti. Questa inversione di tendenza indica un progressivo logoramento della popolarità dell'attuale administration.

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Il fattore chiave di questa instabilità è rappresentato dalla massa critica di indecisi e astenuti, che sale al 37,0%, con un balzo di 3,8 punti percentuali. Una tale quota di elettorato non ancora definido rappresenta un rischio enorme per qualsiasi schieramento, suggerendo che l'elettorato di centro potrebbe spostarsi in direzione del campo largo o astenersi del tutto, indebolendo ulteriormente la base elettorale del governo.

Questioni sociali e leadership

Oltre ai numeri puri della politica elettorale, emergono tensioni sul fronte sociale e culturale. Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, ha sottolineato l'importanza di una rappresentanza di genere paritaria, annunciando che metà dei capolista di Avs saranno donne. Bonelli ha invocato un cambio culturale profondo, criticando la violenza sulle donne e l'incapacità della società di insegnare il rispetto e il consenso fin dall'infanzia. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un dibattito più ampio che vede figure come Ciro Grillo e il fenomeno degli incel come segnali di una frattura generazionale e sociale da affrontare con educazione e non solo con repressione.