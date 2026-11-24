Una nuova indagine rivela che la maggioranza dei tedeschi si oppone ora al sostegno militare a Kiev, segnando un'inversione di tendenza significativa rispetto al 2025.

Una stretta maggioranza dei cittadini tedeschi si oppone ora alla concessione di aiuti militari a Kiev, segnando un'inversione di tendenza rispetto al periodo precedente. Questa tendenza emerge da un sondaggio pubblicato martedì dall'organizzazione senza scopo di lucro Koerber Stiftung. I dati riflettono un cambiamento netto nell'opinione pubblica nazionale rispetto alle politiche di sostegno internazionale.

Calo del sostegno pubblico agli aiuti militari

Circa il cinquanta tre per cento dei tedeschi si oppone alla fornitura di assistenza militare all'Ucraina. Contemporaneamente, il quarantasei per cento della popolazione esprime favore verso tale sostegno. La ricerca evidenzia come l'opinione pubblica abbia subito un ribaltamento significativo negli ultimi dodici mesi. L'anno scorso, il trenta nove per cento era contrario e il cinquantanove per cento a favore.

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Questo squilibrio nei numeri indica pressioni sociali ed economiche crescenti in un paese storicamente pro-occidentale. Le difficoltà legate al costo della vita incidono direttamente sulle priorità dei votanti tedeschi. La guerra in Ucraina, iniziata con l'invasione su vasta scala da parte della Russia, è entrata ormai nel suo quinto anno. La stanchezza del pubblico si fa sentire anche oltre i confini nazionali dell'Europa centrale.

Posizione del governo e opposizione interna

Il governo del cancelliere Friedrich Merz ha mantenuto la promessa di sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario. La Germania rimane il principale sostenitore militare ucraino in territorio europeo. Nonostante questi impegni, la popolarità del cancelliere tedesco è diminuita notevolmente. Merz fatica a contenere l'ascesa politica del partito di estrema destra Alternativa per la Germania, noto come AfD.

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Questo gruppo politico guida ora i sondaggi nazionali e si oppone fermamente agli aiuti bellici. L'AfD chiede anche il ripristino delle relazioni diplomatiche con Mosca. Il ministro degli esteri Johann Wadephul ha dichiarato durante un evento a Berlino che il sostegno all'Ucraina è una prova decisiva per il nuovo ordine globale. Ha insistito sulla necessità di difendere lo Stato di diritto e la sicurezza in Europa.

Preferenze per la leadership militare e la pace

Il pubblico tedesco mostra anche forte resistenza verso un ruolo attivo di leadership militare. Il sessantaquattro per cento dei cittadini si oppone a un possibile ruolo guida della Germania in Europa. Molti preferiscono un approccio più cauto nelle crisi internazionali. Solo il quaranta per cento crede che la Germania debba impegnarsi più fortemente a livello globale.

La maggioranza della popolazione, pari al sessantuno per cento, ritiene che la Germania e l'Europa dovrebbero fare di più. Questo sforzo dovrebbe concentrarsi sulla promozione dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Questi dati sottolineano le tensioni all'interno dell'alleanza NATO. Molti paesi membri affrontano sfide economiche simili a quelle tedesche.

Il vertice della Coalizione dei Volenterosi a Berlino ha visto la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy. L'incontro presso la Cancelleria federale ha evidenziato le differenze tra l'obiettivo di supporto incondizionato e il sentimento popolare. La situazione politica tedesca rimane complessa e divisa sulle strategie da adottare.