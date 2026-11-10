Sondaggio: la maggioranza americana vuole la fine della guerra con l'Iran

Il nuovo sondaggio Reuters/Ipsos rivela che il 71% degli americani chiede al Congresso democratico di porre fine al conflitto con l'Iran e di abolire i dazi di Trump.

Un sondaggio Reuters/Ipsos condotto a livello nazionale rivela che una schiacciante maggioranza degli americani intende che il neo-eletto Congresso a maggioranza democratica intervenga attivamente per porre fine alla guerra con l'Iran. Il conflitto, iniziato a febbraio con l'alleanza tra gli Stati Uniti e Israele, ha sollevato profonde preoccupazioni tra l'elettorato riguardo alla sicurezza nazionale e alla stabilità economica del Paese. Questa richiesta di azione immediata emerge in un momento cruciale per la politica americana, dove i cittadini chiedono soluzioni concrete ai problemi che influenzano direttamente la loro vita quotidiana e il bilancio familiare.

Supporto trasversale per la pace con l'Iran

Il four-day poll, completato il 10 novembre 2026, ha evidenziato che il 71% degli americani desidera che il Congresso approvi una legislazione per terminare il conflitto. Il sostegno è trasversale: il 93% dei democratici e il 51% dei repubblicani hanno espresso questa volontà. Questa ampia coalizione indica che la fine delle ostilità non è solo una priorità di parte, ma un obiettivo condiviso da una significativa fetta dell'opinione pubblica.

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Il sondaggio è stato effettuato online su 1.705 adulti statunitensi, con un margine di errore di circa due punti percentuali. I dati riflettono l'umore degli elettori poco dopo le elezioni di medio termine dello scorso novembre, dove i democratici hanno ottenuto le più ampie maggiorie al Senato e alla Camera di rappresentanza dagli almeno 2008. Questa vittoria elettorale è stata interpretata come un netto rifiuto da parte degli elettori nei confronti del Partito Repubblicano di Trump, a causa dei costi elevati e dell'impopolare guerra in corso.

Opposizione ai dazi e impatto economico

Oltre alla questione bellica, il 62% dei rispondenti ha dichiarato di sostenere gli sforzi per abrogare i dazi sulle importazioni imposti dall'amministrazione Trump. Questi dazi, applicati su centinaia di beni importati, stanno contribuendo significativamente all'inflazione già alta nel Paese. L'aumento dei prezzi del carburante, dovuto alla guerra con l'Iran, si somma a questi fattori, creando un'ondata di insoddisfazione tra i consumatori americani che faticano a far fronte al costo della vita crescente.

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Donald Trump ha difeso la guerra come necessaria per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e ha sostenuto che i dazi proteggeranno l'industria americana dalle importazioni a basso costo. Tuttavia, la percezione pubblica sembra divergere nettamente da queste affermazioni, con i cittadini che cercano soluzioni per alleviare il carico economico sulle famiglie. La richiesta di abolire i dazi rappresenta quindi una risposta diretta al disagio economico percepito dall'elettorato medio.

Obiettivi del nuovo Congresso Democratico

I leader del Partito Democratico hanno giurato di affrontare le preoccupazioni legate al costo della vita e intendono cercare di forzare la fine della guerra con l'Iran. La nuova sessione del Congresso prenderà potere quando i membri presteranno giuramento il 3 gennaio. Questo cambio di guardia segna un punto di svolta nella gestione delle politiche estere ed economiche, con i democratici che promettono di agire rapidamente per rispondere alle esigenze degli americani.

La maggior parte degli americani ritiene inoltre che sia importante per Trump fare uno sforzo per collaborare con i democratici e per i leader democratici del nuovo Congresso di provare a lavorare con il presidente. Il 90% dei rispondenti ha dichiarato che le questioni relative al costo della vita dovrebbero essere l'attenzione del Congresso durante i primi 100 giorni di legislatura. Questa priorità supera di gran lunga altri temi come la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, la riforma dell'immigrazione e il cambiamento climatico.

Incognite sull'impeachment e popolarità politica

Molti americani sembrano preoccupati che i democratici utilizzeranno il loro nuovo potere per avviare procedimenti legali contro Trump. Il 42% dei rispondenti ha affermato che sarebbe "male per il Paese" se il nuovo Congresso provasse a destituire Trump, rispetto al 33% che ha ritenuto sarebbe un bene per il Paese. Il resto non era sicuro o non ha risposto alla domanda. Questa divisione evidenzia la polarizzazione politica che caratterizza il dibattito pubblico attuale.

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Il sondaggio mostra che il gradimento di Trump è ai minimi storici del suo percorso politico, al 32%. Anche i democratici non godono di una grande popolarità: il 45% degli americani ha una visione favorevole dei democratici, contro il 51% che ha una visione sfavorevole. Per i repubblicani, il 35% ha una visione favorevole e il 60% una visione sfavorevole. Questa situazione di impopolarità reciproca delle due parti principali rende ancora più cruciale la necessità di una collaborazione effettiva per gestire le crisi nazionali in corso.