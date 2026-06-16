Sondaggio: la maggioranza svizzera sostiene l'approfondimento dei legami economici con l'UE

Un'indagine d'opinione mostra che il 62% degli svizzeri voterebbe a favore di un nuovo accordo con l'Unione europea, il più grande cambiamento bilaterale degli ultimi trenta anni, mentre il Partito Popolare Svizzero si oppone per timori su burocrazia, salari e immigrazione.

Gli elettori svizzeri hanno mostrato un forte consenso per un nuovo accordo volto a potenziare i legami economici con l'Unione europea, con un margine di due a uno a favore dell'iniziativa, secondo un sondaggio d'opinione pubblicato martedì.

Il risultato suggerisce che la più grande riforma delle relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'UE degli ultimi trent'anni potrebbe superare il referendum popolare. I leader svizzeri hanno siglato l'accordo con Bruxelles poco dopo la rielezione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel 2024, e da marzo il Parlamento discute i dettagli.

Se la Camera approverà il pacchetto, la questione sarà sottoposta agli elettori, che dovranno esprimersi su temi che spaziano dagli aiuti di Stato alla libera circolazione, dal trasporto alla transizione della legislazione svizzera verso le norme europee relative all'accesso al mercato unico. Il sondaggio, condotto tra aprile e maggio dall'istituto di ricerca GFS Bern su un campione rappresentativo di 2.050 cittadini, ha rilevato che il 62 percento degli intervistati risponderebbe positivamente al pacchetto, mentre il 31 percento si dichiara contrario.

L'indagine è stata commissionata da Interpharma, l'associazione di categoria che rappresenta le aziende farmaceutiche svizzere, per le quali il mercato europeo è cruciale. Il principale partito di destra del Paese, il Partito Popolare Svizzero (SVP), si è opposto fermamente all'accordo, citando timori legati alla burocrazia dell'UE, al potenziale impatto sui salari svizzeri e sull'immigrazione.

Alcuni giorni prima, gli svizzeri avevano respinto una proposta del SVP volta a limitare la popolazione nazionale a 10 milioni di abitanti, una misura che avrebbe potuto compromettere gli accordi chiave con l'Unione europea. I sostenitori dell'accordo hanno ribadito l'importanza strategica dell'accesso al mercato europeo per l'economia svizzera.

L'amministratore delegato di Interpharma, René Buholzer, ha dichiarato che il settore farmaceutico dipende dalla cooperazione con l'UE e dalla libera circolazione delle persone, evidenziando che il 46 percento delle esportazioni svizzere è destinato al mercato europeo. In questo contesto, la regolamentazione stabile dei rapporti con l'UE è vista come un fattore chiave per la competitività del Paese.

L'anno precedente, le relazioni svizzere erano state messe alla prova quando l'ex presidente Trump aveva imposto i più alti dazi statunitensi sui prodotti svizzeri in Europa, spingendo le autorità svizzere a ribadire la necessità di mantenere legami stabili e prevedibili con l'Unione. Il dibattito politico sulla revisione dei trattati bilaterali è quindi al centro dell'agenda nazionale, con la prospettiva che l'accordo possa rappresentare una svolta per l'integrazione economica della Svizzera nell'area europea, garantendo al tempo stesso una maggiore sicurezza normativa per le imprese.

La decisione finale degli elettori sarà determinante per il futuro delle relazioni tra la Svizzera e l'UE, influenzando non solo il settore farmaceutico ma anche altri ambiti produttivi che dipendono dall'accesso al mercato unico. In attesa della votazione, le parti interessate continuano a fare pressione per evidenziare i vantaggi dell'accordo, mentre gli oppositori rimangono vigili sul possibile aumento della dipendenza dalla normativa europea





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