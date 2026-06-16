Sondaggio Reuters/Ipsos: Due americani su cinque dubitano che gli Stati Uniti sopravvivano altri 250 anni

In occasione del 250° anniversario degli Stati Uniti, un sondaggio Reuters/Ipsos evidenzia forti divisioni politiche e un declino della fiducia nella durata della nazione e nella sua democrazia, con大兴的政治化庆祝活动和党派对立.

Mentre gli Stati Uniti si avvicinano al loro 250° anniversario , un sondaggio Reuters/Ipsos rivela che molti americani dubitano che il Paese possa durare altri 250 anni.

Il presidente Donald Trump ha messo sé stesso al centro di molte iniziative per celebrare questa ricorrenza, incluso un incontro di boxe nella Casa Bianca nel giorno del suo compleanno e un grande raduno politico a Washington per il 4 luglio, volto a sostenere il Partito Repubblicano in vista delle elezioni di medio termine. Trump dipinge la sua presidenza come una missione per salvare l'America dalla distruzione da parte dei Democratici, mentre i leader democratici lo accusano di essere lui il pericolo per la democrazia, utilizzando le forze dell'ordine federali per colpire gli avversari politici.

Il sondaggio, condotto dal 12 al 16 giugno su 1.537 adulti, mostra che il 38% degli intervistati, compreso il 40% dei Democratici e il 26% dei Repubblicani, non crede che gli Stati Uniti esistano come paese unico tra 250 anni. Solo il 62% pensa che la nazione resisterà.

Inoltre, due terzi degli intervistati, tra cui l'85% dei Democratici e il 50% dei Repubblicani, concordano sul fatto che la democrazia americana sia a rischio di fallimento, una crescita rispetto al 57% di un anno prima, trainata dall'aumento della preoccupazione tra i Repubblicani. La fiducia nell'America come paese modello globale è in calo: solo il 30% la considera la più grande del mondo, rispetto al 38% del 2017, con una netta divisione partisan (11% dei Democratici contro il 60% dei Repubblicani).

Una maggioranza di americani,包括 tre quarti dei Democratici e metà dei Repubblicani, ritiene che le celebrazioni per il 250° anniversario siano diventate troppo politiche. Anche le modalità di celebrazione del Giorno dell'Indipendenza mostrano divisioni: il 52% dei Repubblicani prevede di indossare i colori rosso, bianco e blu contro il 20% dei Democratici, e il 46% parteciperà a spettacoli pirotecnici rispetto al 28% dei Democratici. Il sondaggio ha un margine di errore di 3 punti percentuali





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