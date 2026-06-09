Sondaggio Reuters/Ipsos: gli elettori statunitensi privilegiano la lealtà di partito sulle controversie dei candidati

Un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos evidenzia la riluttanza degli elettori americani ad abbandonare i candidati del proprio partito anche in caso di scandali personali o accuse penali. Il fenomeno riflette una profonda polarizzazione politica dove la lealtà di partito supera ogni valutazione morale o etica, rendendo le elezioni una lotta tra due schieramenti contrapposti dove il 'male minore' diventa l'unica opzione per molti elettori.

Il partito sopra la purezza: È improbabile che gli elettori statunitensi voltino le spalle a candidati in difficoltà, secondo il sondaggio Reuters/Ipsos. Un personaggio entra nell'ufficio dell'ufficiale di stato civile durante le elezioni primarie in California a San Diego, California, Stati Uniti, il 2 giugno 2026.

REUTERS/Mike Blake. Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani.

WASHINGTON, 9 giugno - Pochi americani abbandonerebbero il candidato del proprio partito in seguito a controversie come il tatuaggio legato ai nazisti del democratico Graham Platner nel Maine o l'accusa di frode del repubblicano Ken Paxton in Texas, secondo un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos, evidenziando profonde divisioni partigiane che rendono la vittoria fondamentale. Due terzi degli intervistati allineati al partito hanno dichiarato di dover a volte votare per un candidato che non gli piace solo per impedire all'altro partito di conquistare il potere, secondo il sondaggio di sei giorni completato lunedì.

Quel principio sarà messo alla prova nelle elezioni primarie del Maine martedì, quando l'ostricoltore democratico Platner spera di diventare un candidato per un seggio al Senato considerato cruciale per le speranze dei democratici di ottenere la maggioranza in quell'aula a novembre. In un sondaggio nazionale, solo il 17% dei democratici che conoscono Platner ha dichiarato che il suo tatuaggio con un teschio e tibia in stile nazista li fermerebbe dal votare per lui se potessero votare alle elezioni del Maine.

La stessa percentuale di repubblicani a livello nazionale ha dichiarato che si asterrebbe dal votare per il procuratore generale del Texas Paxton, che è stato accusato dieci anni fa di frode agli investitori, se potessero votare alle elezioni statali del Senato a novembre. Entrambe le elezioni potrebbero aiutare a determinare quale partito controlli il Senato, dove i repubblicani detengono attualmente una maggioranza di 53-47. Le campagne di Platner e Paxton non hanno risposto alle richieste di commento.

Il sondaggio ha raccolto le risposte di 4.531 adulti statunitensi a livello nazionale, inclusi 546 democratici che conoscono Platner e 712 repubblicani che conoscono Paxton. Aveva un margine di errore di 2 punti percentuali per gli intervistati nel complesso e di 4 punti per repubblicani e democratici che conoscono i due candidati. Circa il 76% degli intervistati al sondaggio, comprese percentuali simili di democratici e repubblicani, ha dichiarato di dover spesso votare per il male minore nelle elezioni statunitensi.

Platner si è scusato per il tatuaggio sul petto, che dice di essersi fatto mentre beveva con altri marines quasi due decenni fa. Ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che il design del tatuaggio fosse associato ai nazisti e lo ha coperto con un altro tatuaggio l'anno scorso dopo aver lanciato la sua campagna.

Il sondaggio Reuters/Ipsos è stato condotto mentre ulteriori esami sono caduti su Platner, inclusi rapporti che ha scambiato messaggi sessualmente espliciti con donne mentre era sposato. Platner si è scusato pubblicamente per i messaggi di testo, definendo al contempo i rapporti su di essi e altri comportamenti passati motivati politicamente. Nonostante le controversie, Platner è visto come un forte contendente per spodestare il senatore repubblicano Susan Collins.

Platner ha condotto una campagna con un messaggio populista che il Maine è diventato non sostenibile per la classe operaia e ha ottenuto l'endorsement di alleati pesanti tra cui Chuck Schumer, un moderato e il democratico di rango al Senato, e Bernie Sanders, un senatore indipendente progressista che si riunisce con i democratici. L'ascesa di Platner riflette la crescente polarizzazione politica in America, con gli elettori che sentono di "dover solo concentrarsi sul non mettere l'altro lato al potere", ha detto Mia Costa, una scienziata politica del Dartmouth College che studia psicologia politica e partigianeria.

Mentre Paxton ha trionfato nelle elezioni primarie statali dopo aver ottenuto l'endorsement del presidente Donald Trump, affronterà un duro avversario nelle elezioni generali nel democratico James Talarico. Dopo la sua accusa, Paxton è stato messo in stato di accusa dalla Camera del Texas e l'anno scorso sua moglie ha presentato domanda di divorzio su base biblica. Ha negato qualsiasi illecito e dichiara che le accuse contro di lui sono motivate politicamente.

Una variabile in entrambe le corse nel Maine e in Texas sarà il potere degli elettori indipendenti. Sei su dieci intervistati al sondaggio che si sono descritti come non affiliati a nessun partito hanno dichiarato che il loro voto è più probabile che rifletta il loro sostegno al candidato sulla scheda.

"Il candidato più 'normale', come alcune persone lo chiamano, cercherà di prevalere tra gli indipendenti indicando i difetti del candidato con problemi", ha detto Cal Jillson, un professore di scienze politiche alla Southern Methodist University. La campagna di Talarico lunedì ha annunciato che il democratico ha ottenuto l'endorsement di Dan Cogdell, l'ex avvocato difensore di Paxton. Alcuni democratici - inclusi gli Stati Unit





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