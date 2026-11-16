Il gradimento di Donald Trump scende al minimo storico con la guerra in Iran, mentre i Democratici si dividono tra Schumer e Van Hollen nel pre-partito.

Un sondaggio recente condotto da Reuters e Ipsos rivela che il tasso di gradimento del presidente americano Donald Trump si è mantenuto vicino al livello più basso raggiunto durante la sua presidenza. Il leader repubblicano ha registrato un punteggio di approvazione del 32% tra gli americani, una cifra che riflette un profondo malcontento popolare legato alle sue politiche estere ed economiche.

Questa percentuale è rimasta stabile per quattro sondaggi consecutivi di Reuters e Ipsos, partendo da metà ottobre quando il presidente aveva toccato il minimo storico del 31%. La popolarità di Trump è crollata significativamente nel corso dell'anno, principalmente a causa dell'impatto della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran sulle finanze personali dei cittadini. L'escalation del conflitto ha causato un aumento vertiginoso dei prezzi dei carburanti, innescando una crisi economica che ha contribuito alla perdita del controllo del Congresso da parte del Partito Repubblicano nelle elezioni di medio termine del 3 novembre.

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Conseguenze della guerra in Iran sull'economia

La guerra in Iran rappresenta un fattore centrale nel deterioramento dell'immagine pubblica del presidente Donald Trump, con solo il 31% degli americani che esprime sostegno a questo conflitto militare. Gli americani sentono pesantemente gli effetti di questa crisi sul loro wallet, poiché l'aumento dei costi energetici riduce il potere d'acquisto delle famiglie e genera incertezza sul mercato. Questa situazione economica difficile ha avuto ripercussioni dirette sulle elezioni di novembre, segnano un punto di svolta negativo per la narrativa di successo del Partito Repubblicano.

Divisioni nel Partito Democratico sulla leadership

Nella parte opposta dello spettro politico, anche i leader democratici mostrano segni di instabilità interna. Il leader democratico al Senato, Chuck Schumer, sta affrontando una crescente opposizione e una sfida alla sua leadership da parte del collega senatore democratico Chris Van Hollen del Maryland. I dati del sondaggio rivelano che gli intervistati democratici sono divisi sulla direzione del partito al Congresso, evidenziando una frammentazione che potrebbe indebolire la coesione del gruppo parlamentare in vista di futuras votazioni legislative.

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Confronto tra Schumer, Van Hollen e Jeffries

Secondo il sondaggio di Reuters e Ipsos, il 34% dei democratici si dichiara favorevole a Chuck Schumer, mentre il 43% nutre un'opinione sfavorevole nei suoi confronti. Inoltre, il 22% degli intervistati dichiara di non averlo mai sentito nominare, un dato che sottolinea una distanza crescente tra il leader e la base del suo elettorato. In netto contrasto con il Senato, il leader della Camera, Hakeem Jeffries, gode di una popolarità nettamente superiore all'interno del partito, con il 40% che lo vede in modo favorevole contro il 29% sfavorevole.

La posizione di Jeffries si contrappone a quella di Chris Van Hollen, il quale sta guadagnando consensi criticando con più forza le azioni di Israele nella guerra a Gaza, suggerendo persino la necessità di limitare le vendite di armi all'alleato israeliano. Chuck Schumer ha criticato gli attacchi a Gaza ma ha continuato a votare contro i limiti alle vendite di armi, creando una linea di frattura generazionale e ideologica all'interno del Partito Democratico, erodendo il tradizionale supporto unificato per Israele.

Unità repubblicana e metodologia del sondaggio

Mentre i Democratici sono divisi, i Repubblicani appaiono sostanzialmente più uniti attorno ai loro leader. Il 75% dei repubblicani si dichiara favorevole al presidente Donald Trump e il 77% sostiene il vicepresidente JD Vance, indicando una solida base di supporto per l'esecutivo. Il sondaggio è stato condotto online nel corso di quattro giorni, coinvolgendo 1.521 adulti statunitensi su scala nazionale, con un margine di errore di circa 3 punti percentuali, fornendo un quadro statistico affidabile della percezione pubblica attuale.