Sondaggio sulle elezioni presidenziali del 2027: il Rassemblement National in testa

Un nuovo sondaggio sulle elezioni presidenziali del 2027 evidenzia il primato del Rassemblement National (Rn, estrema destra), l'ascesa della sinistra radicale degli Insoumis e la posizione di vantaggio dell'ex premier Edouard Philippe sul rivale Gabriel Attal.

Un nuovo sondaggio sulle elezioni presidenziali del 2027 evidenzia il primato del Rassemblement National (Rn, estrema destra), dato per vincitore, l'ascesa della sinistra radicale degli Insoumis e la posizione di vantaggio dell'ex premier Edouard Philippe sul rivale Gabriel Attal .

Secondo il sondaggio di Toluna Harris Interactive realizzato per M6/RTL pubblicato oggi, se Philippe e Attal fossero entrambi candidati alla presidenza, il primo sarebbe in vantaggio sul secondo. Tuttavia, la presenza di entrambi gli ex premier di Macron nella corsa all'Eliseo consentirebbe a Jean-Luc Melenchon de La France Insoumise (Lfi) di qualificarsi per il secondo turno.

Inoltre, secondo questo sondaggio, se il secondo turno si tenesse oggi, tutti gli intervistati eleggerebbero facilmente un candidato del Rassemblement National, Marine Le Pen o Jordan Bardella. Il partito di estrema destra otterrebbe il 68% dei voti contro Mélenchon, il 57% contro Attal e il 54% contro Philippe. Per il primo turno, questo sondaggio analizza cinque possibili scenari: con Gabriel Attal o Edouard Philippe per il fronte Macron e con Marine Le Pen o Jordan Bardella per il Rassemblement National.

L'ultimo scenario mette alla prova i due ex primi ministri di Macron, con un candidato del Rassemblement National, chiunque esso sia. In questo scenario, Philippe otterrebbe il 13% dei voti al primo turno, superando Attal (9%).

Tuttavia, questa spaccatura tra centro e destra consentirebbe a Melenchon di qualificarsi al secondo turno con il 14% dei voti. Se Attal fosse il candidato della"piattaforma comune", otterrebbe il 14 o il 15% dei voti. Sarebbe testa a testa con il leader Insoumis (15%), che potrebbe addirittura qualificarsi al secondo turno. Se invece Philippe fosse il candidato, il sindaco di Le Havre otterrebbe un risultato migliore di Melenchon (17% e 19% contro 15% e 14%).

Mélenchon conferma l'impennata registrata in un altro sondaggio all'inizio di questa settimana, attestandosi tra il 12 e il 13% a inizio mese, secondo Toluna Harris Interactive. In tutti gli scenari, il Rassemblement National è nettamente in vantaggio al primo turno (tra il 31 e il 34%). Raphael Glucksmann, candidato di Place Publique, si attesta tra il 10 e l'11%, Bruno Retailleau (destra conservatrice) tra l'8 e l'11%, ed Eric Zemmour (estrema destra) tra il 5 e il 6%.

Sotto la soglia del 5%, Fabien Roussel (comunista) ottiene il 3 o il 4% a seconda dello scenario, Marine Tondelier (Verdi) il 3% in tutti i casi, così come Nicolas Dupont-Aignan (nazionalista) al 2% e Nathalie Arthaud (Lotta operaia) all'1%





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elezioni Presidenziali Rassemblement National Insoumis Edouard Philippe Gabriel Attal Sondaggio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gucci entra in Formula 1: dal 2027 sarà title partner di AlpinePer Francesca Bellettini, presidente e Ceo di Gucci, “la partnership con Alpine Formula One Team inaugura un nuovo capitolo nella nostra storia: Gucci è il primo luxury fashion brand a diventare Title Partner in Formula 1

Read more »

Gucci sbarca in Formula 1: dal 2027 Alpine correrà come Gucci Racing AlpineLa maison fiorentina sostituirà BWT come title partner della scuderia Alpine: dal 2027 nascerà Gucci Racing Alpine, nuovo progetto al crocevia tra lusso, business ed entertainment sportivo.

Read more »

La grande moda entra nella Formula 1: dal 2027 l'Alpine diventa GucciLa casa fiorentina ha annunciato l'accordo - primo nel suo genere - con il team francese. Briatore: 'Entusiasta di quello che questa partnership porta con sé e dei grandi traguardi che potremo raggiungere insieme a livello globale'

Read more »

Gucci e Formula 1: partnership strategica con Alpine dal 2027Gucci annuncia una partnership con il team Alpine di Formula 1 che dal 2027 vedrà la squadra correre con il nome 'Gucci Racing Alpine Formula One Team'. L'accordo, che prevede colori e branding Gucci, rappresenta la prima volta di un marchio di lusso come title partner nella massima serie motoristica. L'iniziativa si inserisce nella nuova piattaforma 'Gucci Racing', fondata su valori comuni di performance, precisione, disciplina ed eccellenza. I vertici di Gucci, Kering, Renault e Alpine sottolineano l'importanza della Formula 1 come vetrina globale per raggiungere un pubblico sempre più ampio e giovane, e come terreno di convergenza tra lusso, innovazione e sport. La collaborazione, che partirà nel 2027, è vista come un passo strategico per aumentare la notorietà, l'attrattiva e l'influenza dei marchi coinvolti.

Read more »