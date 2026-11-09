Sondaggio Trump: Approvazione al minimo storico dopo sconfitta Repubblicani

Il gradimento di Donald Trump scende al 32% secondo Reuters/Ipsos. L'aumento dei prezzi e la guerra contro l'Iran penalizzano i Repubblicani dopo le elezioni di novembre.

Il gradimento del presidente Donald Trump si è mantenuto stabilmente vicino al minimo storico della sua carriera politica, attestandosi intorno al 32%, secondo un sondaggio Reuters/Ipsos completato lunedì 9 novembre 2026. Questa cifra rimane invariata rispetto ai due precedenti rilevazioni condotte tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, con un margine di errore di circa due punti percentuali su 1.705 adulti intervistati.

Pubblico diviso su economia e immigrazione

Il 21% degli americani esprime approvazione per la gestione del costo della vita da parte del presidente, una cifra che riflette profondamente le preoccupazioni nazionali sull'inflazione e sulle finanze familiari. Al contrario, la politica in materia di immigrazione gode di un supporto significativamente più alto, con il 38% di approvazione da parte del pubblico generale. Tra gli elettori repubblicani, l'approvazione per l'approccio di Trump all'immigrazione raggiunge l'81%, contro il 50% che lo sostiene riguardo alla gestione economica.

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Impatto della guerra contro l'Iran sui prezzi

La guerra lanciata da Trump contro l'Iran a febbraio ha causato un aumento drastico dei prezzi del carburante, incidendo pesantemente sulle tasche dei cittadini. Questo fattore economico ha avuto un ruolo diretto nel calo del suo consenso, penalizzando non solo il presidente ma anche i suoi alleati politici. La scarsa valutazione sulla gestione economica ha contribuito a determinare i risultati delle recenti consultazioni elettorali, evidenziando un chiaro distacco tra le priorità dei votanti e le politiche attuate dall'amministrazione.

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Deficit repubblicano nel Congresso

Il Partito Repubblicano di Donald Trump ha subito una sconfitta elettorale schiacciante nelle elezioni di medio termine del 3 novembre, perdendo il controllo di entrambe le camere del Congresso degli Stati Uniti. I Democratici hanno conquistato la loro più grande vittoria alla Camera dei Rappresentanti da almeno il 2008, riuscendo a ribaltare seggi al Senato in stati tradizionalmente conservatori come il Kansas, la Carolina del Sud e il Texas. Anche con alcune competizioni ancora in sospeso, la perdita del potere legislativo segna un punto di svolta significativo per la maggioranza repubblicana.

Riallineamento strategico della Casa Bianca

In risposta alle nuove dinamiche politiche, Donald Trump ha promosso Stephen Miller, figura chiave nell'architettura delle politiche di deportazione, a nuovo capo di gabinetto della Casa Bianca. Questa mossa segue l'intensificazione aggressiva delle espulsioni di immigrati avviata dal presidente sin dal suo ritorno alla Casa Bianca nel gennaio 2025. Mentre Miller assume ruoli di maggiore influenza, l'amministrazione deve affrontare il compito di navigare in un Congresso controllato dall'opposizione, in un contesto di consenso pubblico fortemente polarizzato tra questioni di sicurezza nazionale e stabilità economica.