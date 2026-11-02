Sondaggio Trump: Approvazione al minimo storico prima delle elezioni di medio termine

Il sondaggio Reuters/Ipsos rivela che il tasso di gradimento di Donald Trump è fermo al 32%, con gli indipendenti che vedono le elezioni congressuali come un voto contro il presidente.

Un nuovo sondaggio condotto da Reuters/Ipsos e completato lunedì, due giorni prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, indica che il tasso di approvazione del presidente Donald Trump si mantiene vicino a un minimo storico. I risultati evidenziano come una vasta fetta dell'elettorato americano stia utilizzando il voto per il Congresso come strumento di opposizione diretta nei confronti del presidente repubblicano.

Dati del Sondaggio e Dinamiche Elettorali

Il questionario nazionale, realizzato nell'arco di cinque giorni, ha rilevato che circa il 46% degli elettori registrati intende votare per i Democratici nelle elezioni congressuali, mentre il 38% opterebbe per i Repubblicani. Questo vantaggio di otto punti percentuali a favore dei democratici rappresenta un restringimento rispetto al sondaggio precedente della stessa agenzia, effettuato una settimana prima, quando il divario era di undici punti.

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I sondaggi sul "voto generico" offrono una panoramica generale del sentimento pubblico nazionale riguardo alla preferenza per quale partito dovrebbe controllare il Congresso. Tuttavia, tali dati nazionali non catturano le complessità delle competizioni elettorali specifiche per stato e distretto, che sono decisive per determinare il controllo effettivo del Senato e della Camera degli Stati Uniti.

Posizioni degli Indipendenti e Critiche a Trump

La disaffezione verso l'amministrazione presidenziale emerge chiaramente tra gli elettori indipendenti, che spesso fungono da spartiacque elettorale. Secondo il sondaggio, circa il 50% degli indipendenti registrati considera il proprio voto alle elezioni congressuali come un voto contro Donald Trump. Solo il 13% di questo gruppo vede il voto come un sostegno al presidente, mentre il 33% afferma che la figura del presidente non ha influito sulla propria decisione di voto.

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Parallelamente, il tasso di approvazione del lavoro svolto da Trump alla Casa Bianca si attesta al 32%, invariato rispetto alla settimana precedente. Questa cifra è appena superiore al minimo storico registrato due settimane fa, che era pari al 31%, confermando la profonda crisi di consenso che attraversa l'esecutivo repubblicano nel periodo cruciale antecedente le urne.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Sebbene i repubblicani godano di alcuni vantaggi strutturali nelle gare per il controllo delle camere, la tendenza indicata dal sondaggio suggerisce che la corsa potrebbe diventare più serrata in vista del giorno delle elezioni. I cittadini americani sono chiamati alle urne martedì 2 novembre 2026 per decidere la composizione del legislativo, in un contesto segnato da una forte polarizzazione politica.

La metodologia del sondaggio Reuters/Ipsos ha coinvolto online 1.765 adulti statunitensi, garantendo un margine di errore di due punti percentuali. Questi dati forniscono agli analisti politici e agli osservatori internazionali una fotografia affidabile dello stato dell'opinione pubblica americana nelle ultime ore di campagna elettorale, evidenziando la difficoltà del Partito Repubblicano nel mobilizzare il consenso indipendente.