L'ex protagonista di Temptation Island rompe il silenzio sui social per fare chiarezza sul legame con il padre di suo figlio Gabriel.

Sonia Barrile spiega la situazione con Simone Margagliotti : "Il bene prende forme diverse". L'ex protagonista di Temptation Island rompe il silenzio sui social per fare chiarezza sul legame con il padre di suo figlio Gabriel .

A dodici mesi dalla nascita del piccolo, Sonia ha deciso di rispondere alle domande più insistenti dei suoi follower per garantire la massima serenità al figlio. La Barrile ha confidato su Instagram che non si smette mai di voler bene a una persona, anche se a volte il bene prende forme diverse. L'obiettivo di Sonia è garantire una figura paterna solida per il piccolo Gabriel, proprio come quella che ha avuto lei stessa durante la sua crescita.

La parabola di Sonia e Simone è stata una montagna russa durante la messa in onda del programma, ma la vita reale è ben altra cosa. Molti pensano che tutto sia nato da quello che hanno visto in tv, ma la realtà è che certe cose sono molto più complesse di qualche ora di programma





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