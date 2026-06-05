L'ex moglie di Paolo Bonolis ha lanciato un appello sui social per donare gli organi dopo aver trascorso due mesi in ospedale al fianco della figlia Silvia. La giovane ha subito un'operazione delicata e ha riportato danni neurologici con conseguenze sul piano motorio.

Sonia Bruganelli , ex moglie di Paolo Bonolis , ha lanciato un appello sui social per donare gli organi dopo aver trascorso due mesi in ospedale al fianco della figlia Silvia, nata con una patologia cardiaca congenita.

La giovane ha subito un'operazione delicata e ha riportato danni neurologici con conseguenze sul piano motorio. Sonia ha ringraziato gli utenti per i messaggi ricevuti e ha voluto lanciare un messaggio importante, sottolineando che donare gli organi è un atto di civiltà e di rispetto per la vita. Ha anche aggiunto che poter salvare la vita di un bambino è un gesto di civiltà e che è l'unica cosa che può dare senso a una morte prematura.

Durante il ricovero della figlia, Sonia si è fatta carico del dolore che si respira nei corridoi di un ospedale e ha sottolineato l'importanza di capire che nel disastro e nel dolore di una morte si può regalare una vita a tutti i bambini che sono dentro l'ospedale. Silvia è stata ricoverata al Bambin Gesù a Roma e non ha subito un trapianto di cuore, ma ha avuto un importante intervento





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