Sonia Bruganelli torna a parlare di Ballando con Mariotto, denunciando le critiche fisiche e il profumo-gate. La sua testimonianza mette in luce il rispetto mancante verso i concorrenti.

Sonia Bruganelli, ex concorrente di Ballando, ha nuovamente affrontato le polemiche legate al giurato Mariotto durante la sua partecipazione al programma nel 2024. Ospite di Sonia D'Agostino a Io Le Donne Non Le Capisco su Radio Radio, l'imprenditrice ha descritto un'esperienza caratterizzata da giudizi severi e momenti di forte tensione. Le sue parole mirano a far comprendere la difficoltà di subire determinate dinamiche quando si diventa parte attiva dello spettacolo.

La critica alle battute e il profumo-gate

Bruganelli ha confermato che l'atteggiamento di Mariotto è stato spesso sopra le righe, sebbene talvolta divertente. Tuttavia, ha sottolineato come tali comportamenti possano risultare profondamente ferenti quando il concorrente si sente fragile o affaticato. La discussione è stata riaccendida dall'episodio del cosiddetto profumo-gate, un gesto di Mariotto finito al centro di una violenta polemica con Barbara d'Urso, che ha posto al centro del dibattito la questione del rispetto professionale.

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L'ex moglie di Paolo Bonolis ha espresso chiaramente la necessità di un garbo che spesso viene meno in quel contesto televisivo. Ha osservato che siamo disabituati a tale rispetto quando vediamo Mariotto all'opera. La sua riflessione chiave è che un certo atteggiamento viene tollerato finché non capita personalmente a chi guarda o partecipa. Quando l'esperienza diventa diretta, la situazione appare abbastanza pesante e difficile da gestire emotivamente.

Il meccanismo della televisione e le critiche fisiche

Bruganelli non nega che le provocazioni facciano parte integrante del meccanismo televisivo e che tutti siamo parti in commedia. Tuttavia, ha ricordato quanto sia complicato affrontare certe osservazioni dopo ore intense di prove e allenamenti fisici. Ha descritto un ciclo doloroso in cui i concorrenti vengono presi, girati e buttati, per poi ricevere il messaggio che hanno qualche chilo in più. Questo approccio ignora lo sforzo fisico impiegato, riducendo il lavoro a una questione di peso corporeo.

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Il confine tra il divertimento dello spettacolo e la mancanza di rispetto non dovrebbe mai essere ignorato. Le critiche della giuria e gli scontri con Selvaggia Lucarelli hanno spesso attirato l'attenzione più delle esibizioni stesse durante la stagione 2024. Questo spostamento di focus ha creato un ambiente in cui il valore artistico veniva secondario rispetto ai siparietti e alle battute.

Impatto emotivo e futuro del programma

La testimonianza di Bruganelli offre uno spunto di riflessione sul costo emotivo del reality show. La sua esperienza evidenzia come la pressione psicologica possa superare i benefici della visibilità televisiva. La discussione aperta su Radio Radio invita i produttori e gli autori a rivalutare le dinamiche di interazione tra giuria e partecipanti. Il rispetto verso i colleghi deve essere prioritario, al di là delle regole dello spettacolo.

Le parole dell'imprenditrice restano un monito per la produzione di Ballando condotta da Milly Carlucci. La stagione successiva dovrà tenere in considerazione queste critiche per migliorare il clima sul set. La trasparenza e l'educazione diventano essenziali per una televisione più consapevole. Solo attraverso un cambio di prospettiva si potrà garantire un ambiente più sano per tutti i protagonisti dello show.