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Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: serenità nella famiglia allargata con Angelo Madonia

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Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: serenità nella famiglia allargata con Angelo Madonia
Sonia BruganelliPaolo BonolisAngelo Madonia
📆6/13/2026 12:42 PM
📰leggoit
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Il rapporto tra l'ex coppia rimane armonioso nonostante il divorzio, con una gestione condivisa dei figli e momenti conviviali che includono il nuovo compagno di lei. Immagini pubbliche e servizi fotografici confermano una normalità che supera le polemiche del passato.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis , nonostante il divorzio, continuano a gestire insieme gli affari di famiglia e a condividere momenti quotidiani, incluso andare a cena con il nuovo compagno di lei, Angelo Madonia .

La loro famiglia allargata, composta dai figli Silvia, Davide e Adele, mostra una serenità invidiabile, lontana dai classici rancori post separazione. L'armonia è emersa pubblicamente durante una partita della Kings League, torneo di calcio a 7 in cui giocava Davide, dove ex marito, ex moglie e nuovo compagno hanno tifato insieme. Un post di Fedez ha immortalato la scena, e il coreografo Madonia ha espresso orgoglio per il ragazzo.

Questa normalità è stata confermata da servizi fotografici recenti, che chiudono le vecchie polemiche su presunti tradimenti. Il passato burrascoso sembra definitivamente archiviato, blindando la famiglia allargata contro i pettegolezzi.

Tuttavia, tra le notizie correlate spuntano argomenti come il concerto di Vasco a Rimini, la tragica morte della piccola Beatrice, gli eventi climatici estremi a Roma, il nuovo nido d'amore di Fedez, le estrazioni del lotto e la dichiarazione di Kikò Nalli sul vaccino Covid, che appaiono fuori contesto rispetto al nucleo principale della notizia sulla famiglia Bruganelli-Bonolis

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