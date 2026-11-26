Sonia Bruganelli è stata fotografata in via Condotti con Angelo Madonia, i figli e la madre, con shopper bianche senza logo secondo il settimanale Oggi.

Sonia Bruganelli è stata fotografata a Roma mentre faceva acquisti da Cartier, nella celebre via Condotti, insieme al compagno Angelo Madonia, al figlio Davide e alla madre Giulia. Le immagini, pubblicate dal settimanale Oggi, mostrano il gruppo all'uscita dalla gioielleria con numerose borse shopper, in una scena di famiglia che raramente finisce negli scatti dei paparazzi.

Nel gruppo c'è anche Martina Dotti, fidanzata di Paolo Bonolis e quindi presenza costante nella vita del conduttore. Il servizio fotografico, ripreso da Oggi, è al centro dell'attenzione soprattutto per un dettaglio legato agli acquisti effettuati nella storica boutique romana.

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Lo shopping da Cartier in via Condotti

Sonia Bruganelli, Angelo Madonia, Davide, Martina Dotti e Giulia sono stati immortalati davanti alla gioielleria Cartier di via Condotti a Roma. Secondo la ricostruzione di Oggi, il gruppo ha lasciato il negozio con una quantità notevole di borse shopper.

Bruganelli portava due delle buste, mentre la madre Giulia, Davide Bonolis e Martina Dotti ne tenevano una ciascuno. La scena mostra una famiglia allargata che si muove insieme, con Angelo Madonia accanto alla compagna durante l'uscita dal negozio.

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Le shopper bianche senza logo e le ipotesi di Oggi

Il settimanale Oggi sottolinea che tutte le shopper erano bianche e prive del logo della gioielleria Cartier. Secondo il giornale, questo accorgimento potrebbe servire a non attirare l'attenzione di eventuali scippatori.

In alternativa, la scelta potrebbe indicare una svolta verso una maggiore sobrietà, dopo le critiche che Sonia Bruganelli aveva ricevuto in passato per aver mostrato apertamente la propria ricchezza. Oggi non afferma con certezza quale delle due ipotesi sia quella corretta, lasciando il dettaglio come spunto di lettura per i lettori.

Il percorso sentimentale di Bruganelli tra Bonolis e Madonia

Sonia Bruganelli ha avuto una lunga relazione con Paolo Bonolis, conosciuto alla fine degli anni Novanta e sposato nel 2002. Dal matrimonio sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Dopo oltre vent'anni di vita insieme e importanti collaborazioni lavorative nella loro società di produzione, nel 2023 la coppia ha annunciato la separazione ufficiale, mantenendo un buon rapporto per il bene dei figli. Successivamente Bruganelli ha iniziato una nuova relazione con il ballerino e coreografo Angelo Madonia, conosciuto all'inizio del 2024.

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La coppia è uscita allo scoperto pochi mesi dopo il primo incontro. Nel tempo il legame si è consolidato, e Angelo Madonia è diventato una presenza stabile anche accanto ai familiari e agli amici di Sonia Bruganelli.

Il nuovo equilibrio della famiglia allargata di Bonolis

Paolo Bonolis risulta legato a Carola Moroni, come confermato sui social. Carola Moroni è la prima relazione del giurato di Tu si que vales dopo la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli.

Secondo Oggi, il quadro della famiglia allargata appare sereno. Da quando Carola Moroni è al fianco di Paolo Bonolis, i rapporti tra il conduttore e l'ex moglie, già improntati alla civiltà, risultano ulteriormente distesi, almeno secondo le informazioni riportate dal settimanale.

Il servizio su Sonia Bruganelli e sulla famiglia si chiude così con un'immagine di equilibrio tra i nuovi legami sentimentali e il rapporto con i figli, che resta al centro della vita di entrambi gli ex coniugi.