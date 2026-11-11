Sonia Gandhi Memoir Sparks BJP Accusations of Historical Whitewashing

The Bharatiya Janata Party accuses Sonia Gandhi's memoir 'Belonging' of obscuring past Congress errors, intensifying political tensions ahead of state elections.

Il Partito Bharatiya Janata Party ha accusato la leader dell'opposizione Sonia Gandhi di tentare di cancellare le responsabilità storiche del suo partito in un nuovo libro di memorie. Questa polemica nasce dalla pubblicazione di "Belonging", uscita martedì 11 novembre, e segna l'inizio di un nuovo scontro politico prima delle elezioni statali chiave. Il Congresso ha risposto definendo l'attacco una manovra per creare sensazionalismo a fini politici.

Accuse su Crisi Politiche e Riassetti Storici

C.R. Kesavan, portavoce del Bharatiya Janata Party, ha dichiarato che il titolo scelto da Sonia Gandhi non riflette l'intento reale dell'opera. Secondo il partito al governo, il libro mira a nascondere i crimini cardinali commessi dal Congresso durante il suo periodo di dominio. Le accuse si concentrano specificamente sulla gestione dei disordini anti-sikh del 1984 e sull'imposizione dello stato di emergenza negli anni settanta. La polemica evidenzia come la narrazione storica rimanga un campo di battaglia fondamentale tra le due fazioni principali.

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Difese e Controdeduzioni sul Libro Belonging

Sonia Gandhi, 79 anni, descrive i disordini anti-sikh del 1984 come un capitolo tragico e vergognoso nella storia indiana. Nel testo, ella accusa alcuni funzionari di aver ignorato o persino alimentato la violenza che costò la vita a quasi 3.000 persone. Pur difendendo il marito Rajiv dalle accuse di complicità, ammette fallimenti governativi e ritardi nel rendere giustizia. Inoltre, presenta lo stato di emergenza imposto dalla madre Indira Gandhi nel 1975 come una decisione dettata dall'isolamento politico piuttosto che da una volontà autoritaria pura.

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Impatto Elettorale e Posizionamento Strategico

La pubblicazione del volume coincide con una fase critica per il Congresso, guidato nelle proteste stradali dal figlio Rahul Gandhi contro le revisioni delle liste elettorali. Questi eventi rappresentano la crisi politica più grave per Narendra Modi dal suo insediamento nel 2014. L'attenzione si sposta ora sulle prossime elezioni negli stati strategici di Uttar Pradesh e Punjab, dove il consenso popolare potrebbe essere influenzato da queste narrative storiche divergenti. Il libro è diventato il tema dominante sui social media, riflettendo la profonda divisione ideologica del paese.

Risultati Commerciali e Reazione dell'Industria Editoriale

Nonostante il prezzo elevato di 1.299 rupie, pari a circa 14 dollari, il libro ha raggiunto la vetta della classifica dei bestseller su Amazon India mercoledì. HarperCollins India ha pubblicato l'opera dopo il fallimento dei negoziati con Penguin Random House India, senza fornire commenti ufficiali sulla ricezione pubblica. I quotidiani hanno dedicato ampio spazio all'opera, pubblicando estratti sugli eventi degli ultimi cinquant'anni. Questo successo commerciale sottolinea l'interesse pubblico per la figura di Sonia Gandhi e la sua integrazione nella dinastia Nehru-Gandhi, una famiglia che ha fornito tre primi ministri all'India indipendente dal 1947.